 Fenerbahçe'den sol bek hamlesi – Fotomaç – 12 Ağustos 2017
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    12 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Fenerbahçe'den sol bek hamlesi

    Fenerbahçe'den sol bek hamlesi

    Fenerbahçe Inter'in yıldızı Ansaldi'yi transfer etmek istiyor.

    Sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin Cristian Ansaldi'yle ilgilendiği haberleri oyuncunun menajeri tarafından doğrulandı.

    Menajer Pedro Aldave, Ansaldi ile Fenerbahç ve Valencia'nın ilgilendiğini söyledi.

    30 yaşındaki Arjantinli yıldızın bonservisi Inter'de.

    1. 12 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:26
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