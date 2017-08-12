Fenerbahçe'den sol bek hamlesi
Fenerbahçe Inter'in yıldızı Ansaldi'yi transfer etmek istiyor.
Sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin Cristian Ansaldi'yle ilgilendiği haberleri oyuncunun menajeri tarafından doğrulandı.
Menajer Pedro Aldave, Ansaldi ile Fenerbahç ve Valencia'nın ilgilendiğini söyledi.
30 yaşındaki Arjantinli yıldızın bonservisi Inter'de.
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:26
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Abdülkadir için sıraya girdiler
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Yorum
e.tosun çok rahat oynar.5 maç sabır.
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Giuliano coşkusu
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Yorum
Ahmet İyi oyuncu faydalı olur, tek soru işareti Özer'e benzemesi.
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Kombineler patladı!
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Yorum
e.tosun bedava veriyolar genede alan yok.kombineler elde PATLADI.muharremin yalanlarının sonucu.
Fenerbahçe'den sol bek hamlesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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