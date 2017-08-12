Fenerbahçe'den Beşiktaş'a yanıt

Soldado ve Giuliano'yu transfer eden, stoper ve sol bek mevkileri için arayışta olan Fenerbahçe sürpriz bir ismi kadrosuna katarak taraftarlarını sevindirmek istiyor. Kulislerdeki söylentilere göre Sarı Lacivertli ekibin transfer gündeminde geçtiğimiz yıl Beşiktaş'a kiralık oynayan Portolu Vincent Aboubakar var.



Fenerbahçe, Simon Kjaer ve diğer transferlerinden sonra 14 milyon Euro'nun üzerinde parayı kasasına koydu.



Fenerbahçe'nin Robin Van Persie'yi inatla isteyen Feyenoord 'a 4-5 milyon Euro arası bir fiyata satmayı düşündüğü öğrenildi. Fenerbahçe Van Persie operasyonunu gerçekleştirirse bonservisi Porto ve Lorient kulüplerinin elinde bulunan Kamerunlu golcü Aboubakar için çalışmalara başlayacak. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın da bu transferi çok istediği belirtiliyor.

TRANSFER İÇİN 10 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARTTILAR

Kocaman'ın Aboubakar 'ı kullanmak için gerekirse kanatta oynatıp Soldado 'dan da aynı anda faydalanmayı planladığı söylentiler arasında. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Aboubakar 'ın transferi için çok ter döken Siyah-Beyazlılar ekonomik engellere takılmıştı. Fenerbahçe 'nin ise gerekirse 10 milyon Euro 'yu gözden çıkarabileceği öne sürülüyor.Fenerbahçe, Aboubakar transferiyle hem hücum hattını güçlendirecek hem de Beşiktaş'a imza atan Lens'in rövanşını almış olacak.