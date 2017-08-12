Fenerbahçe TV eski haber müdürüne ByLock'tan gözaltı
Fenerbahçe TV eski Haber Müdürü Yasir Kaya, ByLock kullandığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:33
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Kapı gibi sözleşme
Toplam 2
Yorum
cihanfx maaşı 150 tl den 500TL ye yükselmiş dalgamı geçiyorsunuz bu para istanbulda ev kiralamasına bile yetmez saçmalık
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Galatasaray'a yeni sponsor
Toplam 1
Yorum
fluo fluo neymiş ya, ilk defa duyuyorum ismini. böyle bir firma mı varmış
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10 milyon euro
Toplam 5
Yorum
taraftar adına konuşamazsın ben kendi adıma kuruş vermem yani.
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