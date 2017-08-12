 F.Bahçe'den flaş Giuliano açıklaması – Fotomaç – 12 Ağustos 2017
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    12 Ağustos 2017, Cumartesi
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    F.Bahçe'den flaş Giuliano açıklaması

    F.Bahçe'den flaş Giuliano açıklaması

    Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği ve sağlık kontrolünden geçirdiği Giuliano için Trabzonspor'un da devreye girmesiyle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Mahmut Uslu "Bizim açımızdan bir sorun yok" dedi.

    Uslu, konuyla ilgili detay öğrenmek isteniyorsa Trabzonsporlu yöneticilere sorulması gerektiğini belirtti ve şunları söyledi: "Biz oyuncu ve kulübü görüştük, her iki taraf ile anlaştık. Futbolcuyu İstanbul'a getirip, sağlık kontrolünden geçirdik. Oyuncu da bizi istediği için Fenerbahçe'ye geldi. Şu anda bizim açımızdan bir sorun yok. Bu konuda bizim son sözümüz bu. Daha fazla konuşmayacağız. Eğer detay öğrenmek istiyorsanız, bu iddiada bulunan Trabzonsporlu yöneticilere sorun"

    1. 12 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:09
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