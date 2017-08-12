F.Bahçe'den flaş Giuliano açıklaması
Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği ve sağlık kontrolünden geçirdiği Giuliano için Trabzonspor'un da devreye girmesiyle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Mahmut Uslu "Bizim açımızdan bir sorun yok" dedi.
Uslu, konuyla ilgili detay öğrenmek isteniyorsa Trabzonsporlu yöneticilere sorulması gerektiğini belirtti ve şunları söyledi: "Biz oyuncu ve kulübü görüştük, her iki taraf ile anlaştık. Futbolcuyu İstanbul'a getirip, sağlık kontrolünden geçirdik. Oyuncu da bizi istediği için Fenerbahçe'ye geldi. Şu anda bizim açımızdan bir sorun yok. Bu konuda bizim son sözümüz bu. Daha fazla konuşmayacağız. Eğer detay öğrenmek istiyorsanız, bu iddiada bulunan Trabzonsporlu yöneticilere sorun"
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:09
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Stoch, Slavia’da
Toplam 4
Yorum
osman sana 3 maç sans vermedıler senın için cok uzgunum su takımda ozan rvp souza salıh duruyor sen gidiyorsun ya işte içim bu yuzden yanıyor
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Gel artık Feghouli
Toplam 4
Yorum
NE FEGHOULİ İMİŞ NE GUGULİ İMİŞ GELMESİN GS YIMIZIN BÖYLE KATİKÜLLÜ YAPAN FUTBOLCUYA İHTİYACI YOK.
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Finale yükseldik!
Toplam 1
Yorum
fenerli yarışı izledim gülme krizine girdim bizimkiler bi 15 sn falan sonra bitirdi.
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