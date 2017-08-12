F.Bahçe'den flaş Giuliano açıklaması

Uslu, konuyla ilgili detay öğrenmek isteniyorsa Trabzonsporlu yöneticilere sorulması gerektiğini belirtti ve şunları söyledi: "Biz oyuncu ve kulübü görüştük, her iki taraf ile anlaştık. Futbolcuyu İstanbul'a getirip, sağlık kontrolünden geçirdik. Oyuncu da bizi istediği için Fenerbahçe'ye geldi. Şu anda bizim açımızdan bir sorun yok. Bu konuda bizim son sözümüz bu. Daha fazla konuşmayacağız. Eğer detay öğrenmek istiyorsanız, bu iddiada bulunan Trabzonsporlu yöneticilere sorun"