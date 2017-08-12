Emre kuyruğu
Borussia Dortmund'dan ayrılacak olan Emre Mor ile Fenerbahçe yakından ilgileniyor. Oyuncunun İnter ile yaptığı ilk pazarlıktan sonuç çıkmaması sarı- lacivertlileri umutlandırdı. İngiliz basını Liverpool ve Everton'ın da devreye girdiğini yazdı. Zorlu Emre Mor yarışını kimin kazanacağı merak konusu.
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 45
Yorum
offf kim tutuyor bu adamlari REZALET
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Toplam 32
Yorum
Haddini bil... Sen seni bil sen seni, sen seni bilmez isen patlatırlar enseni...Partal atma ikide bir.
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Toplam 24
Yorum
Bence Çok iyi trasfer
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