 Emre kuyruğu – Fotomaç – 12 Ağustos 2017
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    12 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Emre kuyruğu

    Emre kuyruğu
    Borussia Dortmund'dan ayrılacak olan ile Fenerbahçe yakından ilgileniyor. Oyuncunun İnter ile yaptığı ilk pazarlıktan sonuç çıkmaması sarı- lacivertlileri umutlandırdı. İngiliz basını Liverpool ve Everton'ın da devreye girdiğini yazdı. Zorlu Emre Mor yarışını kimin kazanacağı merak konusu.
    1. 12 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:12
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