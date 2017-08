Aykut Kocaman: Şampiyon olacağız

Harika bir golle maça başladıklarını belirten Kocaman, "Her şey tam istediğimiz gibi olacakken, neredeyse topa dokunamadan golü yedik. Göztepe'nin attığı beraberlik golü başlangıç stratejimizi oldukça bozdu. 30'uncu dakikaya kadar moral bozukluğu ile oynadık, ardından toparlanma süreci yaşadık" dedi.



İkinci devreye de iyi başladıklarını ifade eden deneyimli teknik adam, "Çok net bir fırsatı değerlendiremedik. Ardından rakibimiz ikinci golü buldu. Buna çabuk karşılık versek de şuursuz bir oyun ortaya koyduk. Girdiğimiz pozisyonların birçoğu tesadüf eseriydi" dedi. Kocaman, şampiyonluk yolundaki en büyük kriterin basit gol yememek olduğunu sözlerine ekleyerek, "Bu sıkıntı sürerse gol atmaya yetişemeyiz. O nedenle bir an önce bireysel hataları en aza indirgemeliyiz. Bizim işimiz doğru zamanda, doğru oyuncuları oynatmak. Şampiyon olmak için her şeyi yapacağız ve şampiyon olacağız. Aramıza yeni katılan futbolcular da bize çok katkı verecek" yorumunu yaptı. Aykut Kocaman, "Elbette kayıplar olacaktır ama doğruları kırılmadan bulmalıyız" ifadesini kullandı.



?Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna ise, 14 yıl sonra yükseldikleri Süper Lig'e puanla başlamanın çok önemli olduğunu vurguladı. Fenerbahçe gibi güçlü bir takıma karşı pozitif bir görüntü ortaya koyduklarını söyleyen Tuna, "Bugüne kadar geçirdiğimiz hazırlık süreci zordu. Bazı futbolcular henüz geçen hafta aramıza katıldı. Biz inancımızı göstermek mecburiyetindeydik. Futbolcularımı, düşüncelerimizi sahaya yansıttıkları için kutluyorum. Onların kalitesinden ve yeteneklerinden şüphem yok. Takımımız eminim daha iyi olacaktır. Taraftarımız tribünde olsaydı sonuç farklı olabilirdi. Taraftarımızın dönüşüyle her şey çok daha iyi olacak" dedi.



Tuna, Basel'den sol bek Traore'yi kadrolarına dahil ettiklerini de açıkladı ve "Traore pazartesi resmi sözleşmeye imza atacak. Savunmaya bir takviye daha yapabiliriz. Bu akşam defansın solunda oynattığım Leo Schwechlen'den çok memnun kaldım. Leo hakkında gidebilir raporu verildi ama o halen bizim oyuncumuz" ifadelerini kullandı.



Göztepe kaptanı Sabri Sarıoğlu ise güzel bir başlangıç yaptıklarını dile getirdi. Deneyimli futbolcu, "Takımda çok iyi bir birliktelik kurduk. Bocaladığımız anlar oldu ama genelde oyun disiplininden kopmadık. Camiaya yakışan bir görüntü ortaya koyduk. Eğer taraftarımız yanımızda olsaydı çok daha iyi bir sonuç ortaya çıkardı" dedi. Sabri, seremonide Fenerbahçe kaptanı Volkan'la tokalaşmamasını, "Volkan'a olan düşüncelerim değişmedi" diye yorumladı.