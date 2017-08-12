Alex de Souza'dan Giuliano mesajı

Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı yeni 10 numarası Giuliano Victor De Paula bugün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.





Fenerbahçe'nin efsane 10 numaralarından biri olan Alex de Souza kişisel Twitter ve Instagram hesabından Giuliano transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Alex de Souza; "Fenerbahçe'ye bir Brezilyalı daha geliyor ve Giuliano'ya bu forma altında sonsuz şans diliyorum…" ifadelerini kullandı.