Alex de Souza'dan Giuliano mesajı
Alex de Souza, yeni 10 numara ve aynı zamanda vatandaşı olan Giuliano'ya Fenerbahçe kariyerinde başarılar diledi.
Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı yeni 10 numarası Giuliano Victor De Paula bugün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'nin efsane 10 numaralarından biri olan Alex de Souza kişisel Twitter ve Instagram hesabından Giuliano transferi hakkında açıklamalarda bulundu.
Alex de Souza; "Fenerbahçe'ye bir Brezilyalı daha geliyor ve Giuliano'ya bu forma altında sonsuz şans diliyorum…" ifadelerini kullandı.
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:44
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Yorum
offf kim tutuyor bu adamlari REZALET
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Haddini bil... Sen seni bil sen seni, sen seni bilmez isen patlatırlar enseni...Partal atma ikide bir.
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Bence Çok iyi trasfer
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