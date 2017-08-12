 Alex de Souza'dan Giuliano mesajı – Fotomaç – 12 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ağustos 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    'dan mesajı

    Alex de Souza'dan Giuliano mesajı

    , yeni 10 numara ve aynı zamanda vatandaşı olan 'ya Fenerbahçe kariyerinde başarılar diledi.

    Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı yeni 10 numarası Victor De Paula bugün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

    Fenerbahçe'nin efsane 10 numaralarından biri olan kişisel Twitter ve Instagram hesabından Giuliano transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

    Alex de Souza; "Fenerbahçe'ye bir Brezilyalı daha geliyor ve Giuliano'ya bu forma altında sonsuz şans diliyorum…" ifadelerini kullandı.

    1. 12 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Alex de Souza'dan Giuliano mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.