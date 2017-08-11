Yıldız oyuncu ayrıldı
Fenerbahçe, Miroslav Stoch'un transferini açıkladı.
Çekya ekibi Slavia Prag, Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Slovak oyuncu Miroslav Stoch'la anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe transferi resmen açıkladı.
Sarı Lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şöyle denildi:
Şampiyon olduğumuz 2010-2011 sezonundan bu yana Fenerbahçe Futbol Takımımızda başarılı performansı ve şık golleriyle beğeni toplayan ve 2012 yılında Puskas Yılın Golü Ödülü'nü kazanarak camiamızı gururlandıran Miroslav Stoch, Çekya Ligi takımlarından Slavia Prag ile anlaşma sağlamıştır.
Sarı-lacivertli formamızı giydiği her an vermiş olduğu katkı, ortaya koyduğu mücadele ve gösterdiği profesyonellikle herkesin takdirini kazanan Miroslav Stoch'a, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği bu dönemde kulübümüz tarafından da gereken kolaylık gösterilmiştir.
Miroslav Stoch'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkürlerimizi sunuyor, yeni kariyerinde başarılar diliyoruz.
- 11 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:25
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Fenerbahçe'den taraftarlara mesaj
Toplam 6
Yorum
pirlo Asıl protesto yapmazsak sıkıntı biz zaten her futbolcumuzu bağrımıza basarız ama onlar da armanın hakkını versinler çok şey istemiyoruz
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Resmi açıklama geldi
Toplam 30
Yorum
Barzinho Senol hocanın konya macında gordugu acık ayyuka cıktı ve medel geldı.Vida nın gelısıyle tas gıbı savunma hattı olucak 8,5 hucumcu :D
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Burak Yılmaz 1.919 gün sonra...
Toplam 5
Yorum
SSS İLERİYE BAKALIM ARTIK.MAZİYLE UĞRAŞMAYALIM
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