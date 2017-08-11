 Yıldız oyuncu ayrıldı – Fotomaç – 11 Ağustos 2017
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    11 Ağustos 2017, Cuma
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    Yıldız oyuncu ayrıldı

    Yıldız oyuncu ayrıldı

    Fenerbahçe, Miroslav Stoch'un transferini açıkladı.

    Çekya ekibi Slavia Prag, Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Slovak oyuncu Miroslav Stoch'la anlaşmaya vardı.

    Fenerbahçe transferi resmen açıkladı.

    Sarı Lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şöyle denildi:

    Şampiyon olduğumuz 2010-2011 sezonundan bu yana Fenerbahçe Futbol Takımımızda başarılı performansı ve şık golleriyle beğeni toplayan ve 2012 yılında Puskas Yılın Golü Ödülü'nü kazanarak camiamızı gururlandıran Miroslav Stoch, Çekya Ligi takımlarından Slavia Prag ile anlaşma sağlamıştır.

    Sarı-lacivertli formamızı giydiği her an vermiş olduğu katkı, ortaya koyduğu mücadele ve gösterdiği profesyonellikle herkesin takdirini kazanan Miroslav Stoch'a, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği bu dönemde kulübümüz tarafından da gereken kolaylık gösterilmiştir.

    Miroslav Stoch'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkürlerimizi sunuyor, yeni kariyerinde başarılar diliyoruz.

    1. 11 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:25
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