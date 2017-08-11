Stoch'tan veda mesajı
Fenerbahçe ile yollarını ayırmasının ardından Çekya ekibi Slavia Prag ile anlaşan Slovak futbolcu Miroslav Stoch, sarı-lacivertli taraftarlar için veda mesajı yayımladı.
Stoch, sosyal medyadaki Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm Fenerbahçe taraftarlarına, 7 yıldan bu yana bana gösterdikleri inanılmaz destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum. Bu sevgiyi hissetmek, gerçekten büyük bir zevkti. Şimdi, yeni bir meydan okumaya hazırım. Ama endişelenmeyin, bana yaşattığınız güzel anları hiçbir zaman unutmayacağım. Sizleri tüm kalbimle seviyorum." ifadelerini kullandı.
2010-2011 sezonunda İngiltere'nin Chelsea takımından transfer edilen 27 yaşındaki kanat oyuncusu, Bursaspor'un yanı sıra Yunanistan'ın PAOK ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin El Ain takımlarında kiralık olarak forma giymişti.
- 11 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:17
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M.Başakşehir - Bursaspor (canlı anlatım)
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Yorum
mehmetaliyıldız Süper Lig başlıyor. cüneyt deniz alper hüseyin fırat yunus bülent tolga halis isim halis ama niyetler? Serdar Titaya çelme takıyor ellerini kaldırıyor Serdar Titayı itiyor ellerini kaldırıyor. Hakem serdara itibar ediyor. Yunus FBli oyunculara kaşlarını çatıyor diğerlerine kart gösteriyor rıza hoca kenarda çıldırıyor. 8. dakikada adem büyük düşürüldü avantaj olmasın diye faul verilmedi daha sonra adem yine düşürüldü top babelde kaldı avantaj kuralı uygulanması gerekiyordu avantaj olmasın diye fa
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Arda’ya izin çıktı
Toplam 20
Yorum
austin çok doğru arda tam gslıdır.sevmeyenlerin tkmları belli bugün ardanın gelmesi demek şmpyonluğun en büyük adayı olmak demek gerisi boş.
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Arda Turan, Milli Takım'a döndü!
Toplam 37
Yorum
bıtsın boyle mıllı takım olmaz olsun artık benım ıcın mıllı takım bıtmıstır kafama gore bende gırıyım cıkıyım oldu he ahırmı bu
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