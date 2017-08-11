Sow’un röveşatası aday oldu

UEFA, Moussa Sow'un, Manchester United'a attığı röveşata golü 2016-17 sezonunun en iyi golüne aday gösterdi.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan oylamada, 2016-17 sezonunun en iyi golleri arasında 8 adaya yer verildi. Geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Senegalli Sow'un, UEFA Avrupa Ligi'nde İngiltere temsilcisi Manchester United'a Ülker Stadyumu'nda röveşatayla attığı muhteşem gol de adaylar arasında yer aldı. 'En iyi gol' oylaması, 19 gün boyunca UEFA'nın sitesinde devam edecek.