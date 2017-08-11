Soldado: "Kendimi formaya adayacağım"

Yaptığı açıklamada; mutlu olduğunu dile getiren yıldız futbolcu, Fenerbahçe forması için sonuna kadar mücadele edeceğini de söyledi.

"Güzel ve sıcak bir ortam var"



Kendini iyi hissettiğini ifade ederek sözlerine başlayan Roberto Soldado, "Kendimi şu anda çok iyi hissediyorum. Çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. En önemlisi şuydu benim için; soyunma odasına girdiğimde gerek kulübümüzün çalışanları olsun, gerek takım arkadaşlarım olsun beni son derece sıcak karşıladılar. Zaten kendinizi iyi hissetmek için bundan daha iyisini bekleyemezsiniz. Şu anda çalışmak için her türlü imkanın burada olduğunu görebiliyorum. Güzel ve sıcak bir ortam var" dedi.



Fenerbahçe'nin sahip olduğu tarihin kendisini çok etkilediğini ifade eden Soldado, "Bu kulübün tarihi son derece önemli bir tarih. Burayı seçme noktasında en önemlisi, bu kulübün sahip olduğu tarihti. Bu formayı giyme fırsatı olan hiçbir oyuncu şüphe duymamıştır diye düşünüyorum benim için de ayı şey geçerli" İfadelerini kullandı.



Son olarak, "Taraftarlarımıza havalimanında düzenledikleri karşılaşma için teşekkür ederim. Aynı zamanda sosyal medyadan sıcak mesajlar gönderiyorlar ve mutlu oluyorum. Ben bu takım için her şeyimi vereceğim. Burada olduğum süre boyunca hayatımı bu formaya adayacağım. Fenerbahçe'yi yukarıları taşıma noktasında yapılası gereken ne varsa yapabildiğim ölçüde yapmaya çalışacağım" şeklinde konuştu.