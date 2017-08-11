Soldado ile 2+1 yıllık sözleşme
F.Bahçe, Roberto Soldado ve kulübü Villarreal ile her konuda anlaşmaya vardığını açıkladı.
Fenerbahçe İspanyol forvet ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle;
Kulübümüz, İspanyol forvet Roberto Soldado ve kulübü Villarreal ile yapılan görüşmeler sonucunda futbolcunun kulübümüze transferi konusunda her konuda anlaşma sağlamıştır.
32 yaşındaki forvet ile 2 + 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
İspanyol futbolcu Roberto Soldado ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza Çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz.
Futbolcumuz Roberto Soldado'nun imza törenine dair detaylar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır.
FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle;
Kulübümüz, İspanyol forvet Roberto Soldado ve kulübü Villarreal ile yapılan görüşmeler sonucunda futbolcunun kulübümüze transferi konusunda her konuda anlaşma sağlamıştır.
32 yaşındaki forvet ile 2 + 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
İspanyol futbolcu Roberto Soldado ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza Çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz.
Futbolcumuz Roberto Soldado'nun imza törenine dair detaylar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır.
FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş
- 11 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:37
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Soldado ile 2+1 yıllık sözleşme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.