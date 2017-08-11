 Soldado ile 2+1 yıllık sözleşme – Fotomaç – 11 Ağustos 2017
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    11 Ağustos 2017, Cuma
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    Soldado ile 2+1 yıllık sözleşme

    Soldado ile 2+1 yıllık sözleşme

    F.Bahçe, ve kulübü Villarreal ile her konuda anlaşmaya vardığını açıkladı.

    Fenerbahçe İspanyol forvet ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

    Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle;

    Kulübümüz, İspanyol forvet ve kulübü Villarreal ile yapılan görüşmeler sonucunda futbolcunun kulübümüze transferi konusunda her konuda anlaşma sağlamıştır.

    32 yaşındaki forvet ile 2 + 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

    İspanyol futbolcu ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza Çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz.

    Futbolcumuz 'nun imza törenine dair detaylar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır.

    FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş

    1. 11 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:37
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