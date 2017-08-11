 Şike kumpası davası sürüyor – Fotomaç – 11 Ağustos 2017
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    11 Ağustos 2017, Cuma
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    Şike kumpası davası sürüyor

    Şike kumpası davası sürüyor
    FETÖ'nün 'futbolda şike' soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 14'ü tutuklu, 108 sanığın yargılandığı davanın 14. duruşması tamamlandı. Savunma yapan tutuksuz sanıklar Ahmet Alır fiziki takipleri amirlerinin talimatıyla yaptığını belirtirken bunlar arasında Aziz Yıldırım'ın da olabileceğini belirtti. Engin Yüksel ise tapeci olarak görev yaptığını söyledi. Mahkeme, duruşmayı bugüne erteledi.
    1. 11 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:37
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