 Persie tedbiri – Fotomaç – 11 Ağustos 2017
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    11 Ağustos 2017, Cuma
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    Persie tedbiri

    Persie tedbiri

    Van Persie’den ağzı yanan sarı-lacivertli takım, İspanyol forveti 3 aşamalı teste tabi tuttu. Çapraz bağları kontrol edilen yıldızın dizindeki kuvvet merkezine güç uygulanarak performansı ölçüldü.

    önceki gün İstanbul'a getirdiği 'yu dün sağlık kontrolünden geçirdi. Geçen sezon çapraz bağ sakatlığı nedeniyle 6 ay forma giyemeyen İspanyol forvete normal prosedür dışında 'ekstra testler' uygulandı. Sabah özel bir hastanede ilk olarak rutin kalp, solunum ve kan testleri uygulanan Roberto Soldado'nun öğleden sonra sakatlık geçirdiği çapraz bağları detaylı bir şekilde kontrolden geçirildi.

    TEMİZ ÇIKARSA İMZA!
    Ardından ise dizindeki kuvvet merkezine ekstra güç uygulanarak performans testi gerçekleştirildi. Kontrollerin tamamlanması yaklaşık 7 saati buldu. Sağlık taramalarının sonuçlarının temiz çıkması durumunda Roberto Soldado ile sözleşme imzalanacak. Oyuncunun bonservis bedeli konusunda kulübü Villarreal ile anlaşma daha önce sağlanmıştı. İspanyol ekibine taksitlerle 4-5 milyon euro civarında bir rakam ödeneceği belirtiliyor.

    'BAŞI AĞRISA BİZDEN BİLİRLER'
    Başkan Aziz Yıldırım, Robin van Persie'de yaşanan sakatlık sorunu nedeniyle Roberto Soldado'nun sağlık taramasına dikkat edilmesini özellikle istedi. Yıldırım'ın kulüp doktorlarına, "Yarın başı ağrısa bizden bilirler. En ince detayına kadar kontrollerini yapın" dediği öğrenildi. Yıldırım, bundan sonra 'çapraz bağ ameliyatı' başta olmak üzere ciddi sakatlık geçirmiş tüm yeni transferler için sağlık kontrollerinde çok sıkı prosedür uygulanması yönünde de talimat verdiği belirlendi.

    SAKATLIKLAR ETKİLEDİ
    2015'te 16 milyon euro'ya Villarreal'e geçti. Ağır sakatlıklar yaşadı. Geçen sezon sağ çapraz bağları koptu ve 6 ay sahalardan uzak kaldı. Şubat ayında sahalara döndü ve 11 maçta 4 gol buldu.



    3. İSPANYOL OYUNCU
    Soldado, 2008 yılındaki Daniel Güiza ve Josico transferlerinden sonra Fenerbahçe'nin 3. İspanyol oyuncusu olurken, 2. İspanyol forveti olarak da tarihe geçecek. Golcü oyuncunun, Güiza'nın kötü izlerini silip silemeyeceği de merak konusu...

    EŞİ DÜŞÜK YAPTI
    Soldado'nun büyük ümitlerle gittiği İngiltere macerası, yaşadığı ailevi sorunlar nedeniyle kısa sürdü. Londra'da 3. çocuklarını beklerken eşinin düşük yapması Soldado çiftini depresyona soktu. Tottenham'da bu yüzden başarılı olamadı ve iki sezonda 16 golde kaldı.

    TARAFTAR BÖLÜNDÜ
    Roberto Soldado transferi taraftarları ikiye böldü. Bir bölüm 'Yeni Güiza olur' derken, bazı taraftarlar ise 'Sakatlık yaşamazsa gol kralı olur' görüşünde.

    İşte sosyal medyaya yansıyan bazı yorumlar:

    -@omercan11 / Süper transfer. Sadece forvette değil 'soldado' oynayabiliyormuş.
    -@ararat_ararad / Sağlık raporu temiz ise çok iyi transfer
    -@ Zekeriya1235 / 2.Guiza, ayrıca yaşlı bir oyuncu
    -@Emre109 / Soldado bu ligde gol kralı olur
    -@kazarre13 / Transferi riskli, kabul. Sakatlık yaşamazsa tecrübesiyle sezonda 20 gol atar, bu da gerçek. Üzerimize düşen, destek olmak.
    1. 11 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:43
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