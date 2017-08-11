Miroslav Stoch, Slavia Prag'da!

Çekya ekibi Slavia Prag, Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Slovak oyuncu Miroslav Stoch'la anlaşmaya vardı.



Çek basınında çıkan iddialara göre, Slavia Prag, Stoch için Fenerbahçe'ye 1 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.



Miroslav Stoch'un sağlık kontrollerinden geçtiği ve gün içinde resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi..