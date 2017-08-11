 Miroslav Stoch, Slavia Prag'da! – Fotomaç – 11 Ağustos 2017
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    11 Ağustos 2017, Cuma
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    Miroslav Stoch, Slavia Prag'da!

    Miroslav Stoch, Slavia Prag'da!

    Miroslav Stoch, Çekya ekibi Slavia Prag ile anlaştı.

    Çekya ekibi Slavia Prag, Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Slovak oyuncu Miroslav Stoch'la anlaşmaya vardı.

    Çek basınında çıkan iddialara göre, Slavia Prag, Stoch için Fenerbahçe'ye 1 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

    Miroslav Stoch'un sağlık kontrollerinden geçtiği ve gün içinde resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi..

    1. 11 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 13:22
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