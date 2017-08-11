Miroslav Stoch, Slavia Prag'da!
Miroslav Stoch, Çekya ekibi Slavia Prag ile anlaştı.
Çekya ekibi Slavia Prag, Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Slovak oyuncu Miroslav Stoch'la anlaşmaya vardı.
Çek basınında çıkan iddialara göre, Slavia Prag, Stoch için Fenerbahçe'ye 1 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Miroslav Stoch'un sağlık kontrollerinden geçtiği ve gün içinde resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi..
- 11 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:22
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Miroslav Stoch, Slavia Prag'da!
Toplam 3
Yorum
gitmelii arasıra maçlada çıkıp uzaktan gol atıyordu sadece ilk sene geldıgınde ıyıydı bır daha verım alamadık gıtmeli
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Miroslav Stoch, Slavia Prag'da!
Toplam 3
Yorum
ABC sizde adami üzdünüz ama, adam gelirken sampiyonlarligi hayaliyle gelmisti .
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Miroslav Stoch, Slavia Prag'da!
Toplam 3
Yorum
taraftar taraftar olarak en cok sevdigimiz adamımızdı yapmayın etmeyin
Miroslav Stoch, Slavia Prag'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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