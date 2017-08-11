 Kenedy’ye Newcastle kancası – Fotomaç – 11 Ağustos 2017
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    11 Ağustos 2017, Cuma
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    ’ye Newcastle kancası

    Kenedy’ye Newcastle kancası

    Fenerbahçe'nin sol beke transfer etmek istediği Chelsea'li 'ye Newcatle United de talip oldu.

    İngiliz 'The Pride Of London', Brezilyalı oyuncunun büyük olasılıkla gelecek sezon siyah-beyazlı ekipte kiralık forma giyeceğini iddia etti. Transfer resmi olarak açıklanmazken, Fenerbahçe de 21 yaşındaki için girişimlerini sürdürüyor.
    1. 11 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:11
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