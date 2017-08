''Hedef şampiyonluk''

Fenerbahçe Televizyonu'na konuşan Fernandao, ilk olarak sakatlığına ilişkin tedavi sürecini değerlendirirken, "Kendimi iyi hissediyorum ve her gün daha iyiye gittiğimi söyleyebilirim. Yoğun ve sıkı bir antrenman ve tedavi dönemimiz devam ediyor. Bu antrenman ve tedavi sürecini en iyi şekilde geçmeye gayret gösteriyoruz ki, bir daha bu sorunla karşılaşmayalım. Döndüğümde tam anlamıyla hazır bir şekilde dönmek istiyorum" dedi.



Her geçen gün daha iyiye gittiğini ve takımın seviyesine yaklaştığını ifade eden Brezilyalı oyuncu, "İhtiyacım olan çalışmayı burada yapıyorum. Hem sağlık ekibimizle hem de antrenörlerimizle beraber doğru bir çalışma yapıyoruz. Benim ihtiyacım olan çalışmalar bunlar, çünkü şu anda arkadaşlarımız seviyesinde olmaya gayret gösteriyorum. Onların seviyesinden uzaklaşmamam son derece önemli. Döndüğümde onlarla aynı düzeyde mücadele edebiliyor olmam çok önemli. Bu nedenle ağır çalışmalar oluyor ama kendimi çok iyi hissediyorum" diye konuştu.



İyi bir hazırlık sürecinin ardından takımımızın lige hazır olduğunu da dile getiren Fernandao, "Bu sene farklı bir Fenerbahçe gördüğümü söylemek istiyorum. Çok iyi çalışıyoruz. Takımı gözlemliyorum ve takımın çok iyi bir durumda olduğunu söyleyebilirim. Şu anda lige hazır olduğumuzu düşünüyorum. Umuyorum çok güzel bir sezon olur bizim için. Umuyorum Fenerbahçe'yi hak ettiği noktaya getirdiğimiz bir sezona başlarız. Her zaman şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Fenerbahçe'nin istediği şey; sezonu şampiyonlukla tamamlamak. Şampiyonlukla tamamlamak istediğimiz bir sezona başlıyoruz" diyerek hedefin şampiyonluk olduğunu da söyledi.



Son bölümdeyse kiralık olarak transfer görüşmelerine başlanan ve İstanbul'a gelen Giuliano Victor De Paula ile ilgili olarak konuşan Fernandao, "Giuliano çok iyi bir oyuncu. Şu anda kulbümzün görüşmekte olduğu ve çok güzel katkılar verebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda Milli takımda da forma giyen bir futbolcu. Üst düzey bir isim ve bizim başarımıza muhakkak katkısı olacaktır" ifadelerini kullandı.