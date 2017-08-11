Guliyev'in şampiyonluğu Yıldırım'ı ağlattı
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, milli atlet Ramil Guliyev'in dünya şampiyonu olmasının ardından canlı yayında duygu dolu anlar yaşadı.
Yarışın sona ermesinin ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe TV'ye bağlanarak Guliyev'in şampiyonluğuyla ilgili duygularını paylaştı. Fenerbahçe'nin sporcusu olmasının gururunu ayrıca yaşayan Yıldırım, "İnşallah diğer sporcularımız da bunu başarırlar." dedi.
Yıldırım konuşması sırasında duygulanarak gözyaşlarını tutamadı.
- 11 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:26
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'Şampiyon Trabzonspor'
Toplam 3
Yorum
marazz ulan bozuk bozuk yazı yazacağım yayınlamayacaksınız..dün büyük hata diye verdiğiniz haberi bugün değiştirip veriyorsunuz..trabzonluyum yazık
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Sow’un röveşatası aday oldu
Toplam 1
Yorum
YUZUN Siteye girip oyumu Musa SOW a verdim.
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''Beşiktaş kışkırttı, ceza ağır''
Toplam 2
Yorum
musa bu ceza gayet makul
Guliyev'in şampiyonluğu Yıldırım'ı ağlattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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