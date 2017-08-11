 Guliyev'in şampiyonluğu Yıldırım'ı ağlattı – Fotomaç – 11 Ağustos 2017
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    11 Ağustos 2017, Cuma
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    Guliyev'in şampiyonluğu Yıldırım'ı ağlattı

    Guliyev'in şampiyonluğu Yıldırım'ı ağlattı

    Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, milli atlet Ramil Guliyev'in dünya şampiyonu olmasının ardından canlı yayında duygu dolu anlar yaşadı.

    Fenerbahçe'nin sporcusu Ramil Guliyev, 20.09'luk derecesiyle Türkiye'ye erkekler 200 metrede ilk altın madalyasını kazandırarak tarihe geçti.

    Yarışın sona ermesinin ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe TV'ye bağlanarak Guliyev'in şampiyonluğuyla ilgili duygularını paylaştı. Fenerbahçe'nin sporcusu olmasının gururunu ayrıca yaşayan Yıldırım, "İnşallah diğer sporcularımız da bunu başarırlar." dedi.

    Yıldırım konuşması sırasında duygulanarak gözyaşlarını tutamadı.

    1. 11 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:26
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