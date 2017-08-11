 Gol ümidi Robin – Fotomaç – 11 Ağustos 2017
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    11 Ağustos 2017, Cuma
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    Gol ümidi Robin

    Gol ümidi Robin

    Göztepe maçında forvette kimin yer alacağı merak konusuydu...

    Samandıra'dan gelen bilgiler 'yi işaret ediyor. Aykut Kocaman'ın ağrıları geçen Hollandalı yıldıza 'tecrübesi' nedeniyle ilk 11'de şans vermesi bekleniyor. Van Persie'nin de son idmanlarda hırslı olduğu ve vites yükselttiği gelen haberler arasında.
    1. 11 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:15
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