Giuliano heyecanı
Yönetim, Zenit ile aradaki ufak pürüzleri halletmeye çalışıyor. Anlaşma sağlanırsa 27 yaşındaki sambacının yarın İstanbul’a geleceği dile getirildi.
BÜYÜK GÜÇ KATAR!
Orta sahanın göbeğinde '10 numara' pozisyonunda forma giyen Giuliano, Zenit formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde geçen sezon 8 gol atarak Roma'lı Edin Dzeko ile birlikte krallığı paylaşmıştı. Tecrübeli futbolcunun hem oyun kurucu olarak hem de skorer kimliğiyle Fenerbahçe'ye büyük katkı yapacağı belirtiliyor.
MANCİNİ İSTEMİYOR
Zenit'in eski teknik direktörlerinden Boris Rappoport, yeni hocası Mancini'nin Giuliano'yu 'yeterince hızlı olmadığı' için takımda düşünmediğini söyledi. Rapport, "Giuliano, oyunun kendisine göre oynanmasını ister, rakiplerine çalım atarak oynamayı sever. Ancak yeterince hızlı değil. Bu nedenle Mancini, Driussi'yi orada kullanmaya başladı" dedi.
KİRALIK GİDECEK
Rusya'nın Komsomolskaya Pravda gazetesinden Leonid Genusov ise Giuliano'nun Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyeceğini açıkladı.
AVRUPA ENGELİ!
Zenit'in UEFA Avrupa Ligi'nde Bneii Yehouda ile oynadığı karşılaşmalarda forma giyen Giuliano, Fenerbahçe'ye transfer olması halinde çeyrek finale kadar Avrupa kupası maçlarında forma giyemeyecek.
BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NA ÇAĞRILDI
Giuliano, Brezilya Milli Takımı'nın Ekvador ve Kolombiya ile oynayacağı 2018 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri kadrosuna davet edildi. Teknik direktör Tite'nin açıkladığı aday kadrodaki orta saha oyuncuları arasında Fernandinho, Casemiro, Luan, Paulinho, Coutinho, Willian ve Renato ile birlikte 27 yaşındaki Giuliano da yer aldı.
Emre BOL
- 11 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:26
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Gary Medel Beşiktaş'ta!
Toplam 23
Yorum
kuzeyli tabi tabi inter 12m luk futbolcusunu 3m a verdi size acaba defolu olabilir mi.
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Sahaya bıçak atan taraftar serbest
Toplam 6
Yorum
Omer Konya 5 mac ceza aldi cogunu bu adam yuzunden bu olay yuzunden bu kadar tartisildi. adam serbest Adalet istiyoruz. Ha besiktasliyim bu arada
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Ramil Guliyev tarihe geçti!
Toplam 2
Yorum
bjkli Hemen sevinmeyelim. Bayan atletlerimizi hatırlayalım ve doping sonuçlarını bekleyelim. Seviniyoruz bir yıla kalmadan madalyayı iade ediyoruz
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