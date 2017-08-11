 Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi – Fotomaç – 11 Ağustos 2017
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    11 Ağustos 2017, Cuma
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    Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi

    Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi

    Fenerbahçe'nin yeni transferi Giuliano, İstanbul'a geldi.

    Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığı Brezilyalı 10 numara Giuliano'yu taşıyan uçak İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertlli taraftarların 'yeni Alex' dediği 'sambacıyı' havalimanında çok sayıda taraftar karşıladı.



    1 YILLIĞINA KİRALANDI
    Fenerbahçe, Rusya Premier Lig ekibi Zenit forması giyen Giuliano'yu 1 kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Geçen sezon Zenit formasıyla 38 maçta 17 gol 9 asistlik performans sergileyen Brezilyalı yıldızın, transferi için görüşmelere başladndığı KAP'a bildirildi. F.Bahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Giuliano Victor De Paula ve takımı Zenit ile oyuncunun kulübümüze kiralık olarak transferi konusunda görüşmelere başlamıştır. Giuliano Victor De Paula, bu akşam saat 18:30'da İstanbul'a gelecek, sağlık kontrolünden geçecek ve görüşmelere burada devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.



    1. 11 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 19:33
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