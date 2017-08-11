Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'nin yeni transferi Giuliano, İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığı Brezilyalı 10 numara Giuliano'yu taşıyan uçak İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertlli taraftarların 'yeni Alex' dediği 'sambacıyı' havalimanında çok sayıda taraftar karşıladı.
1 YILLIĞINA KİRALANDI
Fenerbahçe, Rusya Premier Lig ekibi Zenit forması giyen Giuliano'yu 1 kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Geçen sezon Zenit formasıyla 38 maçta 17 gol 9 asistlik performans sergileyen Brezilyalı yıldızın, transferi için görüşmelere başladndığı KAP'a bildirildi. F.Bahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Giuliano Victor De Paula ve takımı Zenit ile oyuncunun kulübümüze kiralık olarak transferi konusunda görüşmelere başlamıştır. Giuliano Victor De Paula, bu akşam saat 18:30'da İstanbul'a gelecek, sağlık kontrolünden geçecek ve görüşmelere burada devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.
- 11 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:33
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Soldado ile 2+1 yıllık sözleşme
Toplam 12
Yorum
kaan çok kapsamlı sağlık muayenesinden geçti..anlaşılan problem yok....hayırlı uğurlu olsun..
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Transferde mutlu son
Toplam 31
Yorum
konyasporlu come to konya :))))))
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Onları öldürüp geri gelecek!
Toplam 2
Yorum
kayserili kayseri iyi bir çıkışla gs devirecek güce sahip inanıyorum
Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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