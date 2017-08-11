Fenerbahçe'nin yeni transferi Giuliano İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığı Brezilyalı 10 numara Giuliano'yu taşıyan uçak İstanbul'a geldi.



TARAFTARLAR İÇİN GÜVENLİK ÖNLEMİ!

Sarı-lacivertlli taraftarların 'yeni Alex' dediği 'sambacıyı' havalimanında karşılamak için giden 100 kadar Fenerbahçe taraftarı hayal kırıklığı yaşadı. Medel için gelecek olan Beşiktaşlı taraftarlarla arbede yaşanmaması için Giuliano farklı bir kapıdan çıkarılarak direkt olarak istirahat edeceği otele götürüldü.







GIULIANO: ÇOK GÜÇLÜ BİR TAKIMIZ



"Josef de Souza da yakın arkadaşım. Gerçekten güçlü bir takımız ve büyük oyuncularımız var"

Fenerbahçe'nin, kiralanması konusunda görüşmelere başlayarak İstanbul'a getirttiği Brezilyalı futbolcu Giuliano Victor De Paula, "Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi.



Fenerbahçe Televizyonu'na konuşan Giuliano, taraftarın gösterdiği ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Buraya geldiğim ilk andan itibaren gösterilen ilgiden dolayı çok mutluyum. Burada benden bekleneni vermeye çalışacağım. Umarım burada çok mutlu olurum ve takımla beraber kupalar kazanırız" şeklinde konuştu.







?Fenerbahçe taraftarının kendisini heyecanlandırdığını da ifade eden Giuliano Victor De Paula, "Fenerbahçe taraftarının benim hakkımda söylediği sözleri duydum ve çok mutlu oldum. Beni izlemek için çok heyecanlı olduklarını biliyorum. Aynı heyecan benim için de geçerli. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Bu heyecan da güzel bir birliktelik ortaya koyacaktır" şeklinde konuştu.



Son olarak takımın kalitesine dikkat çeken Brezilyalı oyuncu, "Takımda tanıdığım isimler var. Josef de Souza da yakın arkadaşım. Gerçekten güçlü bir takımız ve büyük oyuncularımız var. Ben de onlarla aynı takımla olacağım için mutluyum" ifadelerini kullandı.

Giuliano Victor De Paula, sözlerini Türkçe olarak "En büyük Fenerbahçe" diyerek noktaladı.



1 YILLIĞINA KİRALANDI

Fenerbahçe, Rusya Premier Lig ekibi Zenit forması giyen Giuliano'yu 1 kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Geçen sezon Zenit formasıyla 38 maçta 17 gol 9 asistlik performans sergileyen Brezilyalı yıldızın, transferi için görüşmelere başladndığı KAP'a bildirildi. F.Bahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Giuliano Victor De Paula ve takımı Zenit ile oyuncunun kulübümüze kiralık olarak transferi konusunda görüşmelere başlamıştır. Giuliano Victor De Paula, bu akşam saat 18:30'da İstanbul'a gelecek, sağlık kontrolünden geçecek ve görüşmelere burada devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.