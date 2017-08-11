 Fenerbahçe kafilesi İzmir'de – Fotomaç – 11 Ağustos 2017
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    11 Ağustos 2017, Cuma
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    kafilesi İzmir'de

    Fenerbahçe kafilesi İzmir'de

    Süper Lig'de 2017-2018 sezonu ilk maçında yarın Göztepe'ye konuk olacak , İzmir'e geldi.

    Özel uçakla Adnan Menderes Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli futbolcuları taraftarlar yalnız bırakmadı. Tezahüratlar ve marşlarla söyleyen taraftarlar, bazı futbolculara ve teknik direktör Aykut Kocaman'a çiçek verip, fotoğraf çektirdi.

    Taraftarlar, teknik direktör Kocaman'a "Sen bizim kocaman gururumuzsun." şeklinde tezahürat yaptı.

    kafilesi daha sonra kamp yapacağı otele geçti.

    Taraftarlar, karşılamada İzmir Valiliğinin yasağı doğrultusunda meşale kullanmadı.

    Göztepe-Fenerbahçe karşılaşması yarın saat 21.45'te Bornova Stadı'nda oynanacak.

    1. 11 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:06
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