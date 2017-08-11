Fenerbahçe kafilesi İzmir'de

Özel uçakla Adnan Menderes Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli futbolcuları taraftarlar yalnız bırakmadı. Tezahüratlar ve marşlarla söyleyen taraftarlar, bazı futbolculara ve teknik direktör Aykut Kocaman'a çiçek verip, fotoğraf çektirdi.

Taraftarlar, teknik direktör Kocaman'a "Sen bizim kocaman gururumuzsun." şeklinde tezahürat yaptı.





Fenerbahçe kafilesi daha sonra kamp yapacağı otele geçti.

Taraftarlar, karşılamada İzmir Valiliğinin yasağı doğrultusunda meşale kullanmadı.

Göztepe-Fenerbahçe karşılaşması yarın saat 21.45'te Bornova Stadı'nda oynanacak.



