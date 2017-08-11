Fenerbahçe kafilesi İzmir'de
Süper Lig'de 2017-2018 sezonu ilk maçında yarın Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe, İzmir'e geldi.
Özel uçakla Adnan Menderes Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli futbolcuları taraftarlar yalnız bırakmadı. Tezahüratlar ve marşlarla söyleyen taraftarlar, bazı futbolculara ve teknik direktör Aykut Kocaman'a çiçek verip, fotoğraf çektirdi.
Taraftarlar, teknik direktör Kocaman'a "Sen bizim kocaman gururumuzsun." şeklinde tezahürat yaptı.
Fenerbahçe kafilesi daha sonra kamp yapacağı otele geçti.
Taraftarlar, karşılamada İzmir Valiliğinin yasağı doğrultusunda meşale kullanmadı.
Göztepe-Fenerbahçe karşılaşması yarın saat 21.45'te Bornova Stadı'nda oynanacak.
- 11 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:06
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Stoch'tan veda mesajı
Toplam 1
Yorum
nejat olgun bir aykutzede kurbanı futbolcu daha aramızdan ayrılıyor.
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Gary Medel İstanbul'da
Toplam 43
Yorum
duayen neye benzettiğin belli 2 senedir kartalın size gösterdiği şey o :))
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Açılışı Başakşehir yaptı
Toplam 1
Yorum
mehmetaliyıldız Süper Lig başlıyor. cüneyt deniz alper hüseyin fırat yunus bülent tolga halis isim halis ama niyetler? Serdar Titaya çelme takıyor ellerini kaldırıyor Serdar Titayı itiyor ellerini kaldırıyor. Hakem serdara itibar ediyor. Yunus FBli oyunculara kaşlarını çatıyor diğerlerine kart gösteriyor rıza hoca kenarda çıldırıyor. 8. dakikada adem büyük düşürüldü avantaj olmasın diye faul verilmedi daha sonra adem yine düşürüldü top babelde kaldı avantaj kuralı uygulanması gerekiyordu avantaj olmasın diye fa
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