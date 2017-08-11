 Fenerbahçe, Göztepe maçına hazır – Fotomaç – 11 Ağustos 2017
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    11 Ağustos 2017, Cuma
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    , Göztepe maçına hazır

    Fenerbahçe, Göztepe maçına hazır

    Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun ilk haftasında yarın Bornova Stadı'nda 21.45'te Göztepe ile karşılaşacak olan , akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

    Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.00'da başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü.

    Antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışan oyuncular, üst sahada koordinasyon çalışmasının ardından 3 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman alt sahada yapılan pas çalışması ve çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
    Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayan Sarı-lacivertliler, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla İzmir'e hareket edecek.

    1. 11 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:02
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