Fenerbahçe, Göztepe maçına hazır
Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun ilk haftasında yarın Bornova Stadı'nda 21.45'te Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.00'da başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü.
Antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışan oyuncular, üst sahada koordinasyon çalışmasının ardından 3 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman alt sahada yapılan pas çalışması ve çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayan Sarı-lacivertliler, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla İzmir'e hareket edecek.
- 11 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:02
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Vagner Love'dan 30 gol sözü
Toplam 2
Yorum
N0_Name Gomis yerine bunu alsaydık keşke. Gs oyun tarzına Love daha yatkın sanki. Tarz dediğim topu eveleyip gevelemek yani Love daha çok gol atardı
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Kartal’dan 4.7 milyon TL kar
Toplam 6
Yorum
Gerçek 30 verip 1 almiyoruz. Bu dogru yolda oldugumuzu gosteriyor. Besiktas'a nice kârli gelecek seneler diliyorum...
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Vagner Love'dan 30 gol sözü
Toplam 2
Yorum
gs4ever 20 si penalti olursa mümkündür :))
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