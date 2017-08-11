Fenerbahçe, Göztepe maçına hazır

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.00'da başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü.



Antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışan oyuncular, üst sahada koordinasyon çalışmasının ardından 3 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman alt sahada yapılan pas çalışması ve çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayan Sarı-lacivertliler, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla İzmir'e hareket edecek.