Fener ile Göztepe 14 yıl sonra rakip
Fenerbahçe ile Göztepe, yarın İzmir'de yapacakları 2017-2018 sezonunun ilk hafta maçıyla Süper Lig'de 14 yılı aşkın süre sonra karşı karşıya gelecek.
İki ekip Süper Lig'de en son, İzmir temsilcisinin küme düştüğü 2002-2003 sezonunda karşılaştı. Tarafların ligdeki son maçı 31 Mayıs 2003 tarihinde İzmir'de oynandı ve 1-1 tamamlandı.
Öte yandan Fenerbahçe ile Göztepe, 2012-2013 sezonunda Türkiye Kupası'nda birbirlerine rakip oldu. Fenerbahçe, İstanbul'daki 5. tur müsabakasından 4-0 galip ayrıldı.
Ligde 47. randevu
Taraflar, Süper Lig'de 47. kez birbirlerine rakip olacak.
İki takım arasında geride kalan 46 maçtan 21'ini Fenerbahçe, 7'sini Göztepe kazandı, 18 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 69-29 üstünlüğü bulunuyor.
Fenerbahçe ile Göztepe arasında 2002-2003 sezonunda oynanan son lig maçlarında taraflar İstanbul'da golsüz, İzmir'de ise 1-1 berabere kaldı.
İzmir'deki maçlar
İki ekip, yarın yapacakları maçla ligde İzmir'de 24. kez karşılaşacak.
Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 8-5 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 10 maç da berabere sonuçlanırken, Fenerbahçe 24, Göztepe ise 15 gol attı.
Farklı skorlar
Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 46 lig maçında en farklı skora sarı-lacivertliler imza attı.
1974-1975 sezonunda İstanbul'da yapılan maçta Fenerbahçe sahadan 7-1 galip ayrıldı.
Göztepe ise toplam 7 kez yendiği rakibi karşısında 6 galibiyetini tek farklı skorlarla elde etti, 1970-1971 sezonunda evinde 3-1 kazandı.
- 11 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:22
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''Birlikte gelecekler''
Toplam 7
Yorum
Aslan TAKIMDA RAKIP KALEYE KANATLARDAN TOP TASIYIP GOL ORTALARI ACACAK ADAM YOK FEGHOULI TRANSFERININ GECIKMESI ENAZ2 PUANNA MAL OLUR !
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Guliyev tarih yazdı!
Toplam 13
Yorum
Titus FB hiçbir kulübe benzemez. Sadece futbola odaklanıp, diğer branşlara üvey evlat muamelesi yapmaz. Hepsinde uluslararası şampiyonluk kovalar.
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Sow’un röveşatası aday oldu
Toplam 4
Yorum
fenerli mükkemmel bir gol
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