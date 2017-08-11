F.Bahçe'ye Emre Mor müjdesi
Borussia Dortmund'un transfer görüşmesi yapmasına izin verdiği genç yetenek Emre Mor için Fenerbahçe'ye gün doğdu.
Transfer çalışmalarını son sürat sürdüren Fenerbahçe, Emre Mor'u renklerine katma konusunda fırsat yakaladı.
Dün sabah, menajeri Muzzi Özcan'la birlikte İtalya'ya giden ve yöneticilerle masaya oturarak transfer görüşmesi yapan Emre Mor'a İtalyan devinden beklediğinin altında bir teklif geldi.
Bu teklif sonrası görüşmeler olumsuz sonuçlanınca Fenerbahçe de Emre Mor transferi konusunda en ciddi aday olarak öne çıkmış oldu.
Aziz Yıldırım daha önce yaptığı açıklamada Emre Mor için resmi teklif yaptıklarını ve cevap beklediklerini ifade etmişti.
Şimdi, sarı lacivertli ekip, 20 yaşındaki yıldız oyuncunun transfer teklifi konusunda geri dönüş yapmasını bekliyor.
- 11 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:36
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Fenerbahçe'den taraftarlara mesaj
Toplam 3
Yorum
kartal Bravo % 100 katılıyorum.
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Arda Turan, Milli Takım'a döndü!
Toplam 33
Yorum
yüz karası REZİL. KABADAYILIK YAPMAKLA OLMUYO BU İŞLER. BÖYLE DÖNERSİN
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Gol ümidi Robin
Toplam 16
Yorum
Sakatlığın 3.senesi Rvp nin kariyerindeki son senesi bu sene oynadı oynadı yoksa bu ligde dahil yer bulamaz. Çin de Katar da zor takım bulur.
F.Bahçe'ye Emre Mor müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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