 Dersimiz Göztepe – Fotomaç – 11 Ağustos 2017
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    11 Ağustos 2017, Cuma
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    Dersimiz

    Dersimiz Göztepe

    ’yi yardımcıları ile analiz eden , oyunculardan Süper Lig’in yeni ekibini hafife almamalarını istedi. Başarılı hoca, transferi de yakından izliyor.

    Teknik direktör Aykut Kocaman son günlerde yoğun bir mesai içine girdi. Süper Lig'de yarın Göztepe ile ilk sınavına çıkacak olan tecrübeli çalıştırıcı, yardımcıları ile birlikte rakibi analiz ederken, oyuncularını birçok transfer yapan ligin yeni ekibini hafife almamaları konusunda uyardı. Kamp dönemi istatistiklerini bilgisayarına yükleten Kocaman, öğrencilerinin son durumunu inceleyerek kadrosunu şekillendirecek. Tecrübeli hoca, transfer çalışmaları hakkında da yöneticilerden sık sık bilgi alıyor.

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    hazırlıklarını bu akşam saat 18.00'de tamamlayacak F.Bahçe, 21.00'de Sabiha Gökçen'den kalkacak özel uçakla İzmir'e hareket edecek. Kocaman, oyuncuların aileleri ile vakit geçirmesi için uçağı geç saate aldırdı. Swiss Otel'de kampa girecek takım, maçın ardından 01.30 uçağıyla İstanbul'a dönecek. Dün salonda başlayan idman sahada taktik çalışmayla bitti.
    1. 11 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:55
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