Dersimiz Göztepe
Göztepe’yi yardımcıları ile analiz eden Aykut Kocaman, oyunculardan Süper Lig’in yeni ekibini hafife almamalarını istedi. Başarılı hoca, transferi de yakından izliyor.
İZMİR SEFERİ BUGÜN
Göztepe hazırlıklarını bu akşam saat 18.00'de tamamlayacak F.Bahçe, 21.00'de Sabiha Gökçen'den kalkacak özel uçakla İzmir'e hareket edecek. Kocaman, oyuncuların aileleri ile vakit geçirmesi için uçağı geç saate aldırdı. Swiss Otel'de kampa girecek takım, maçın ardından 01.30 uçağıyla İstanbul'a dönecek. Dün salonda başlayan idman sahada taktik çalışmayla bitti.
- 11 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:55
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Gary Medel Beşiktaş'ta!
Toplam 23
Yorum
kuzeyli tabi tabi inter 12m luk futbolcusunu 3m a verdi size acaba defolu olabilir mi.
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Sahaya bıçak atan taraftar serbest
Toplam 6
Yorum
Omer Konya 5 mac ceza aldi cogunu bu adam yuzunden bu olay yuzunden bu kadar tartisildi. adam serbest Adalet istiyoruz. Ha besiktasliyim bu arada
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Ramil Guliyev tarihe geçti!
Toplam 2
Yorum
bjkli Hemen sevinmeyelim. Bayan atletlerimizi hatırlayalım ve doping sonuçlarını bekleyelim. Seviniyoruz bir yıla kalmadan madalyayı iade ediyoruz
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