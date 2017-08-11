 Deplasman stresi – Fotomaç – 11 Ağustos 2017
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    11 Ağustos 2017, Cuma
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    Deplasman stresi

    Deplasman stresi

    Süper Lig’in ilk haftasında ’ye konuk olacak deplasmanda yaptığı son 8 açılış maçının 7’sinde puan kaybetti.

    Sezona deplasmanda müsabakasıyla başlayacak , dış sahadaki açılış maçlarında zorlanıyor. Sarı-lacivertli takım bugüne kadar lige deplasmanda start verdiği 20 maçta sadece 7 kez galip gelebildi. 7 kez sezona puansız başlayan Kanarya 6 defa berabere kaldı. Deplasmanda yaptığı son 8 açılış maçının 7'sinde puan kaybeden F.Bahçe, dış sahada oynadığı geçen sezonun ilk maçında Başakşehir'e 1-0, 2013-14'ün ilk haftasında ise Konya'ya 3-2 yenilmişti. Fenerbahçe geride kalan 59 sezondaki ilk hafta maçlarında ise toplamda 38 galibiyet, 10 yenilgi ve 11 beraberlik yaşadı.

    MAÇ KARNESİ ORTADA
    Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi 2'si resmi, 6'sı özel olmak üzere oynadığı 8 maçta 2 galibiyet elde ederken, üçer beraberlik ve yenilgi aldı. Bu maçlarda 8 gol atan Kanarya, kalesinde ise 9 gol gördü. Hazırlık maçlarında tek galibiyetini 1-0'lık skorla Cagliari karşısında elde eden Fenerbahçe; Juventus Bükreş'e 3-2, Sporting Lizbon'a 2-1, Marsilya'ya 1-0 yenildi. Athletic Bilbao ile golsüz, Monaco ile ise 1-1 berabere kaldı. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda ise Avusturya ekibi Sturm Graz'ı 2-1 ve 1-1'lik skorlarla saf dışı bıraktı.

    UĞURLU BAŞLANGIÇ
    F.Bahçe'nin Süper Lig'de Göztepe ile oynayacağı açılış maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı atamaya göre Uğurlu'nun yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemliğini ise Serkan Tokat üstlenecek.

    SKOR YÜKÜ YENİLERDE
    Yeni sezon öncesi skorerliği yeni transferler üstlendi. Oynanan 8 maçta Mehmet Ekici ve Nabil Dirar 2'şer golle öne çıkarken, Mathieu Valbuena da Cagliari'ye attığı gol ve asistleriyle dikkat çekti. Diğer 3 golün ikisi Stoch ve Neustadter'den geldi. Bir golü ise Sturm Graz'lı Maresic kendi kalesine attı.
    1. 11 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:13
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