Deplasman stresi
Süper Lig’in ilk haftasında Göztepe’ye konuk olacak Fenerbahçe deplasmanda yaptığı son 8 açılış maçının 7’sinde puan kaybetti.
MAÇ KARNESİ ORTADA
Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi 2'si resmi, 6'sı özel olmak üzere oynadığı 8 maçta 2 galibiyet elde ederken, üçer beraberlik ve yenilgi aldı. Bu maçlarda 8 gol atan Kanarya, kalesinde ise 9 gol gördü. Hazırlık maçlarında tek galibiyetini 1-0'lık skorla Cagliari karşısında elde eden Fenerbahçe; Juventus Bükreş'e 3-2, Sporting Lizbon'a 2-1, Marsilya'ya 1-0 yenildi. Athletic Bilbao ile golsüz, Monaco ile ise 1-1 berabere kaldı. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda ise Avusturya ekibi Sturm Graz'ı 2-1 ve 1-1'lik skorlarla saf dışı bıraktı.
UĞURLU BAŞLANGIÇ
F.Bahçe'nin Süper Lig'de Göztepe ile oynayacağı açılış maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı atamaya göre Uğurlu'nun yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemliğini ise Serkan Tokat üstlenecek.
SKOR YÜKÜ YENİLERDE
Yeni sezon öncesi skorerliği yeni transferler üstlendi. Oynanan 8 maçta Mehmet Ekici ve Nabil Dirar 2'şer golle öne çıkarken, Mathieu Valbuena da Cagliari'ye attığı gol ve asistleriyle dikkat çekti. Diğer 3 golün ikisi Stoch ve Neustadter'den geldi. Bir golü ise Sturm Graz'lı Maresic kendi kalesine attı.
- 11 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:13
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Gary Medel Beşiktaş'ta!
Toplam 23
Yorum
kuzeyli tabi tabi inter 12m luk futbolcusunu 3m a verdi size acaba defolu olabilir mi.
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Sahaya bıçak atan taraftar serbest
Toplam 6
Yorum
Omer Konya 5 mac ceza aldi cogunu bu adam yuzunden bu olay yuzunden bu kadar tartisildi. adam serbest Adalet istiyoruz. Ha besiktasliyim bu arada
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Ramil Guliyev tarihe geçti!
Toplam 2
Yorum
bjkli Hemen sevinmeyelim. Bayan atletlerimizi hatırlayalım ve doping sonuçlarını bekleyelim. Seviniyoruz bir yıla kalmadan madalyayı iade ediyoruz
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