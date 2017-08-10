Sow'un golü sezonun en iyisine aday
UEFA, 2016-17 sezonunun en iyi golleri arasında o dönem Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Moussa Sow'un, Manchester United'a attığı golü aday gösterdi.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan oylamada, 2016-17 sezonunun en iyi golleri arasında 8 adaya yer verildi. Geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Senegalli Sow'un, UEFA Avrupa Ligi'nde İngiltere temsilcisi Manchester United'a röveşatayla attığı gol, adaylar arasında yer aldı.
Sezonun en iyi golü oylamasında, geçen sezon Barcelona'da forma giyen Jordi Mboula, Real Madridli Casemiro, Juventuslu Mario Mandzukic, Austria Wienli Kevin Friesenbichler, İspanya Milli Takımı formasıyla Marco Asensio ve kadınlarda İtalya Milli Takımı'nda attığı gol ile Daniela Sabatino, Sow'un rakipleri arasında bulunuyor.
Oylama, 19 gün boyunca UEFA'nın sitesinde devam edecek.
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:45
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Yarın İstanbul'da
Toplam 13
Yorum
alibeker Bu transfer iyi, Soldado gibi değil.
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Sow'un golü sezonun en iyisine aday
Toplam 1
Yorum
cihanfx Hemen satın
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Fenerbahçe'ye 6 yıl sonra İspanyol santrfor
Toplam 1
Yorum
alibeker 33 Yaşındaki sakat oyuncu hayırlı olsun. 6 Aydır topa ayağını süremeyen futbolcu, kendini toplayana kadar 3-4 ay geçer.
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