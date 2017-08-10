 Soldado'dan sonra o da geliyor! – Fotomaç – 10 Ağustos 2017
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    10 Ağustos 2017, Perşembe
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    Soldado'dan sonra o da geliyor!

    Soldado'dan sonra o da geliyor!

    BeinSports'un haberine göre; , Brezilyalı orta saha oyuncusu ile anlaştı.

    Sarı-lacivertli kulüp transferde yeniden hızlandı ve Soldado'nun ardından 'yu da renklerine katıyor. , Zenit'te forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda anlaşma sağladı.

    Giuliano yarın İstanbul'a gelecek.

    AVRUPA'DA GOL KRALI
    Kanarya'nın renklerine bağlamaya hazırlandığı Giuliano geçen sezon Avrupa Ligi'nde 8 kez ağları sarstı. 27 yaşındaki oyuncu, krallığı Roma'lı Edin Dzeko ile birlikte paylaştı. Giuliano, Avrupa Ligi'nde çektiği 20 şutun 12'sinde isabet buldu. Yüzde 60'lık oranla Dzeko, Babacar, İbrahimovic, Lacazette gibi yıldızları solladı.

    1. 10 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:25
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