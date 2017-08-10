Soldado'dan sonra o da geliyor!
BeinSports'un haberine göre; Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Giuliano ile anlaştı.
Sarı-lacivertli kulüp transferde yeniden hızlandı ve Soldado'nun ardından Giuliano'yu da renklerine katıyor. Fenerbahçe, Zenit'te forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda anlaşma sağladı.
Giuliano yarın İstanbul'a gelecek.
AVRUPA'DA GOL KRALI
Kanarya'nın renklerine bağlamaya hazırlandığı Giuliano geçen sezon Avrupa Ligi'nde 8 kez ağları sarstı. 27 yaşındaki oyuncu, krallığı Roma'lı Edin Dzeko ile birlikte paylaştı. Giuliano, Avrupa Ligi'nde çektiği 20 şutun 12'sinde isabet buldu. Yüzde 60'lık oranla Dzeko, Babacar, İbrahimovic, Lacazette gibi yıldızları solladı.
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:25
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Toplam 31
Yorum
Yasama Elif Elmas'ı almayı beceremeyen yönetim futboldan anlamıyor. Elif Elmas'ı bir şekilde almamız lazım. Ama öyle becerikli başkanımız yok.
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Futbolun patronu A Spor’da
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MAÇ CEZANIN AZ OLDĞUNU MU BİLDİRECEK. KUPAYI NİYE DAYILIK YAPIP BOY POS GÖSTERMEK İÇİN Mİ EKRANA ÇIKACAK. YOKSA BJK YE BİR MAÇ CEZA VERDİĞİNİN ÜZÜNTÜSÜNÜ MÜ BİLDİRECEK. KONYA YA VERDİĞİ 5
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Toplam 13
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Ts Bize her Trabzon
Soldado'dan sonra o da geliyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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