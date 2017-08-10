 Soldado sağlık kontrolünden geçirildi – Fotomaç – 10 Ağustos 2017
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    10 Ağustos 2017, Perşembe
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    Soldado sağlık kontrolünden geçirildi

    Soldado sağlık kontrolünden geçirildi

    Fenerbahçe'nin transferi için prensip anlaşmasına vardığı golcü oyuncu Roberto Soldado, sağlık kontrolünden geçirildi.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İspanyol oyuncunun, Ulus'ta bulunan Liv Hospital'da sağlık kontrolüne tabi tutulduğu belirtildi.

    Kontroller kapsamında Soldado'nun, kardiyoloji, kulak-burun-boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayenelerinden geçirildiği, golcü oyuncuya kardiyak ile radyolojik testler uygulandığı aktarıldı.

    1. 10 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:47
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