Soldado sağlık kontrolünden geçirildi
Fenerbahçe'nin transferi için prensip anlaşmasına vardığı golcü oyuncu Roberto Soldado, sağlık kontrolünden geçirildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İspanyol oyuncunun, Ulus'ta bulunan Liv Hospital'da sağlık kontrolüne tabi tutulduğu belirtildi.
Kontroller kapsamında Soldado'nun, kardiyoloji, kulak-burun-boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayenelerinden geçirildiği, golcü oyuncuya kardiyak ile radyolojik testler uygulandığı aktarıldı.
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:47
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Spartak ısrarlı
Toplam 41
Yorum
Elazığlı 8m euro vermişler şakamısınız ya satsana ne bekliyorsun sat sat
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Gün gibi aşikardı!
Toplam 10
Yorum
Ugur Van Persie ancak çok iyi bir takımda 20 gol atabilir. Siz koydunuz Fenerbahce'ye kendi kendine bir şey yapacak sandınız. Alex mi bu?
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Spartak ısrarlı
Toplam 41
Yorum
vlkn80 Şaka herhalde, saniye düşünmem bunu satmak için, hemen verin def olup gitsin - hayatımda gördüğüm en kötü defans oyuncularından biri!
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