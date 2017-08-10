Mosturoğlu'ndan Kulüpler Birliği yorumu
Kulüpler Birliği'ne Başkan Yardımcısı seçilen Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, "Türk futbolunda dostluk sadece Galatasaray ve Fenerbahçe üzerinden olmaz" dedi.
Mosturoğlu, Aziz Yıldırım'ın toplantılara katılmayacağını ifade ederek, "Aziz Yıldırım'ın şu anda katılmama yönünde tercihi var. Aktivitelere katılıyor ama daha önce sebeplerini söylemişti, şu anda katılmıyor" diye konuştu.
"2 kulüp üzerinden dostluk olmaz"
Futbolda barış ve dostluğun hakim olmasını istediklerini söyleyen Mosturoğlu, "Bunu sadece Kulüpler Birliği üzerinden görmemek lazım. Bir bütün olarak ele almak gerekiyor. Kuralların uygulanması gerekiyor. Zaman zaman istenmeyen tablolar kuralsızlıktan oluşmuyor, kuralların uygulanmamasından kaynaklanıyor. Sadece Fenerbahçe Galatasaray dostluğu üzerinden Türk futbolunun barış ve dostluğa gitmesi mümkün değil. Tabii ki 100 yıllık kulüpler ve ebedi dost olan kulüpler ama yine de Türk futbolunun dostluğu sadece bu 2 kulüp üzerinden olmaz" ifadelerini kullandı.
"TFF'nin istifasını biz Fenerbahçe olarak istedik"
Başkan Aziz Yıldırım'ın TFF'nin istifasını istemesinin kulüp olarak görüşleri olduğunu sözlerine ekleyen Şekip Mosturoğlu, "Kulüpler Birliği'nde bu konu konuşulmadı. Burada kulüpler inanılmaz bir mağduriyet yaşıyor Bu organizasyonun sahibi TFF. Kulüplerin hiçbir şekilde yetkileri yok ama meydana gelen olaydan sorumluluk alıyorlar. Diyelim ki Konyaspor ceza aldı ve Konya'nın bir bölüm taraftarı maça gitmedi ama cezadan etkilenecek. Passolig uygulamasının sebebi cezaların bireyselleştirilmesidir. Uygulamadaki eksiklikler de konuşuldu. Kulüpler olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve dediğim gibi objektif sorumluluk ilkesinin futbolda farklı bir noktaya getirilmesi gerektiğini düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:22
-
Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Dursun Özbek
Toplam 8
Yorum
analiz bruma olayında dursunun ne kadar geri kaldığını gördük,adamlar 19 verecekti,15 e fit oldu,sakın ha derhal geri çek başkanlığını
-
En az kazanan yıldız
Toplam 12
Yorum
İbrahim Euro ne zaman 5 lira oldu ? Algı yaratmak için yine milleti kandırmışsınız
-
Spartak ısrarlı
Toplam 46
Yorum
ORHAN FENERBAHCEDE AYAGI DÜZGÜN TEK ADAM SATMAYINNNNNN
Mosturoğlu'ndan Kulüpler Birliği yorumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.