 Mosturoğlu'ndan Kulüpler Birliği yorumu – Fotomaç – 10 Ağustos 2017
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    10 Ağustos 2017, Perşembe
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    Mosturoğlu'ndan Kulüpler Birliği yorumu

    Mosturoğlu'ndan Kulüpler Birliği yorumu

    Kulüpler Birliği'ne Başkan Yardımcısı seçilen Fenerbahçe Asbaşkanı , "Türk futbolunda dostluk sadece Galatasaray ve Fenerbahçe üzerinden olmaz" dedi.

    Kulüpler Birliği'ne Başkan Yardımcısı olarak seçilen Fenerbahçe Asbaşkanı , genel kurul sonrasında basın mensuplarına açıklamalar yaptı. Yeni başkanın Dursun Özbek olduğunu belirterek söze başlayan Mosturoğlu, "Göksel Başkan 3 sene fevkalade yönetim gösterdi ve Kulüpler Birliği'ni futbol yönetimi içinde çok önemli bir kurum haline getirdi. Bu bir bayrak yarışı. Biz de Dursun Bey yönetimi olarak daha ileriye götürmeye çalışacağız. Türk futbolunun mevcut sıkıntıları var. Başta holiganizm. Bunların çözümü için kısa sürede projeler üretip gerekeni yapacağız. 2 aday çıktı ve Dursun Başkan çoğunlukla seçildi" dedi.

    Mosturoğlu, Aziz Yıldırım'ın toplantılara katılmayacağını ifade ederek, "Aziz Yıldırım'ın şu anda katılmama yönünde tercihi var. Aktivitelere katılıyor ama daha önce sebeplerini söylemişti, şu anda katılmıyor" diye konuştu.

    "2 kulüp üzerinden dostluk olmaz"
    Futbolda barış ve dostluğun hakim olmasını istediklerini söyleyen Mosturoğlu, "Bunu sadece Kulüpler Birliği üzerinden görmemek lazım. Bir bütün olarak ele almak gerekiyor. Kuralların uygulanması gerekiyor. Zaman zaman istenmeyen tablolar kuralsızlıktan oluşmuyor, kuralların uygulanmamasından kaynaklanıyor. Sadece Fenerbahçe Galatasaray dostluğu üzerinden Türk futbolunun barış ve dostluğa gitmesi mümkün değil. Tabii ki 100 yıllık kulüpler ve ebedi dost olan kulüpler ama yine de Türk futbolunun dostluğu sadece bu 2 kulüp üzerinden olmaz" ifadelerini kullandı.

    "TFF'nin istifasını biz Fenerbahçe olarak istedik"
    Başkan Aziz Yıldırım'ın TFF'nin istifasını istemesinin kulüp olarak görüşleri olduğunu sözlerine ekleyen Şekip Mosturoğlu, "Kulüpler Birliği'nde bu konu konuşulmadı. Burada kulüpler inanılmaz bir mağduriyet yaşıyor Bu organizasyonun sahibi TFF. Kulüplerin hiçbir şekilde yetkileri yok ama meydana gelen olaydan sorumluluk alıyorlar. Diyelim ki Konyaspor ceza aldı ve Konya'nın bir bölüm taraftarı maça gitmedi ama cezadan etkilenecek. Passolig uygulamasının sebebi cezaların bireyselleştirilmesidir. Uygulamadaki eksiklikler de konuşuldu. Kulüpler olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve dediğim gibi objektif sorumluluk ilkesinin futbolda farklı bir noktaya getirilmesi gerektiğini düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
    1. 10 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:22
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