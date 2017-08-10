L'Equipe'ten büyük hata
Fransız L'Equipe gazetesi, 2010-11 sezonu şampiyonunu Trabzonspor olarak gösterdi.
Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe, yeni sezon başlamadan önce kaleme aldığı Spor Toto Süper Lig incelemesinde paylaştığı bilgiyle dikkat çekti.
Süper Lig rehberinde son 10 sezonun şampiyonlarının listelendiği tabloda, 2010-11 sezonu şampiyonu olarak Trabzonspor gösterildi.
L'Equipe'in hazırladığı tablodaki bu büyük hata kısa süre içinde Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti.
3 Temmuz 2011'de başlayan şike davası sürecine karşın, Türkiye Futbol Federasyonu 2010-2011 şampiyonu olarak Fenerbahçe'yi tescil etmişti.
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:04
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Asamoah’a engel
Toplam 2
Yorum
Ayça Asamoah cok onemlı bır oyuncu mutlaka gelmeli
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Spartak ısrarlı
Toplam 32
Yorum
mustafa 09 KJAER 13 MİLYON AVROYA SATILDI 8 MİLYON VERİYORLARSA HEMEN SATILSIN GERİ DÖNÜŞLERİ ÇOK ZAYIF
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Yıldız futbolcu 'Ada' yolcusu
Toplam 4
Yorum
Kalmalimiydi gitmelimiydi Satıldıysa eger trabzon kesin olarak bir veya iki transfer yapacak Sosa Serdar Ve ya Musa Sisokko
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