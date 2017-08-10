 L'Equipe'ten büyük hata – Fotomaç – 10 Ağustos 2017
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    10 Ağustos 2017, Perşembe
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    L'Equipe'ten büyük hata

    L'Equipe'ten büyük hata

    Fransız L'Equipe gazetesi, 2010-11 sezonu şampiyonunu Trabzonspor olarak gösterdi.

    Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe, yeni sezon başlamadan önce kaleme aldığı Spor Toto Süper Lig incelemesinde paylaştığı bilgiyle dikkat çekti.

    Süper Lig rehberinde son 10 sezonun şampiyonlarının listelendiği tabloda, 2010-11 sezonu şampiyonu olarak Trabzonspor gösterildi.



    L'Equipe'in hazırladığı tablodaki bu büyük hata kısa süre içinde Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti.

    3 Temmuz 2011'de başlayan şike davası sürecine karşın, Türkiye Futbol Federasyonu 2010-2011 şampiyonu olarak Fenerbahçe'yi tescil etmişti.

    1. 10 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:04
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