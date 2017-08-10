Fenerbahçe hocada istikrarı tutturamadı
Fenerbahçe, son yıllarda teknik direktör istikrarını yakalayamadı. 2010-13 dönemleri arası üst üste 3 sezon Aykut Kocaman'ın hocalık yaptığı F.Bahçe'de, 2013-14'te Ersun Yanal, 2014-15'te İsmail Kartal, 2015-16'da Pereira ve geçen yıl da Advocaat görev aldı. Bu yıl yeniden Kocaman'ı koltuğa getiren Kanarya, usta hoca ile kupa hasretine son vermeyi hedefliyor.
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:06
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
Onur HastaGs lıyım hayırlı olsun kardes takımımıza.Gs olmazsa Fb, Fb olmazsa Gs olmaz.Ama nıye genclerımız yok bızım yazık degılmı paralarımıza..
-
Fenerbahçe'nin "Kocaman" ümidi
Toplam 17
Yorum
POZ Güzelde poz vermiş, ısmarlama haber için. YEDİK...
-
Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
ned en büyüğüne grlmiş ??
Fenerbahçe hocada istikrarı tutturamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.