 Fenerbahçe hocada istikrarı tutturamadı – Fotomaç – 10 Ağustos 2017
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    10 Ağustos 2017, Perşembe
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    Fenerbahçe hocada istikrarı tutturamadı

    Fenerbahçe hocada istikrarı tutturamadı
    Fenerbahçe, son yıllarda teknik direktör istikrarını yakalayamadı. 2010-13 dönemleri arası üst üste 3 sezon Aykut Kocaman'ın hocalık yaptığı F.Bahçe'de, 2013-14'te Ersun Yanal, 2014-15'te İsmail Kartal, 2015-16'da Pereira ve geçen yıl da Advocaat görev aldı. Bu yıl yeniden Kocaman'ı koltuğa getiren Kanarya, usta hoca ile kupa hasretine son vermeyi hedefliyor.
    1. 10 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:06
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