Fenerbahçe hocada istikrarı tutturamadı

Fenerbahçe, son yıllarda teknik direktör istikrarını yakalayamadı. 2010-13 dönemleri arası üst üste 3 sezon Aykut Kocaman'ın hocalık yaptığı F.Bahçe'de, 2013-14'te Ersun Yanal, 2014-15'te İsmail Kartal, 2015-16'da Pereira ve geçen yıl da Advocaat görev aldı. Bu yıl yeniden Kocaman'ı koltuğa getiren Kanarya, usta hoca ile kupa hasretine son vermeyi hedefliyor.