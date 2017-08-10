F.Bahçe'nin gözdesi Milli Takım'da
Fenerbahçe'nin transferinde sona yaklaştığı Giuliano, Brezilya'nın Dünya Kupası eleme maçları kadrosuna seçildi.
Brezilya Futbol Federasyonu, Ekvator ve Kolombiya maçlarının aday kadrosunu açıkladı. 23 kişilik kadroda Fenerbahçe'nin yeni 10 numara adayı Giuliano da yer aldı.
Brezilya'nın kadrosu şöyle;
Kaleciler: Ederson (Manchster City), Cassio (Coritnhians), Alisson (Roma)
Savunma: Dani Alves (PSG), Fagner (Corinthians), Felipe Luis (Atletico MAdird), Marcelo (Real Madrid), Marquinhos (PSG), Miranda (Inter), Rodrigo Caio (Sao Paulo), Thiago Silva (PSG)
Orta Saha: Casemiro (Real Madrid), Fernandinho (Manchster City), Giuliano (Zenit), Luan (Gremio), Paulinho (Guangzhou Evergrande),Coutinho (Liverpool), Renato Augusto (Beijing Gouan), Willian (Chelsea)
Forvet: Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchster City), Tison (Shakhtar Donetsk), Neymar (PSG)
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:04
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Sissoko gerçekleri
Toplam 4
Yorum
gökhan trabzonsporumuza böyle bi oyuncu lazım eyyyyy ustaaaa hadi geciktirme şu adamıda al
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Antalyaspor maçında sahada olacak mı?
Toplam 3
Yorum
h.kuzu sakatlanmazsa bu sezonun gol kralı olur
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Başkanlık için kolları sıvadı
Toplam 8
Yorum
ua cahil cahil yorum yapmayın adnan polat faruk süren bu isimler liseli değildi.
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