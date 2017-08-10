 F.Bahçe'nin gözdesi Milli Takım'da – Fotomaç – 10 Ağustos 2017
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    10 Ağustos 2017, Perşembe
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    F.Bahçe'nin gözdesi Milli Takım'da

    F.Bahçe'nin gözdesi Milli Takım'da

    Fenerbahçe'nin transferinde sona yaklaştığı , 'nın Dünya Kupası eleme maçları kadrosuna seçildi.

    Futbol Federasyonu, Ekvator ve Kolombiya maçlarının aday kadrosunu açıkladı. 23 kişilik kadroda Fenerbahçe'nin yeni 10 numara adayı da yer aldı.

    Brezilya'nın kadrosu şöyle;

    Kaleciler: Ederson (Manchster City), Cassio (Coritnhians), Alisson (Roma)

    Savunma: Dani Alves (PSG), Fagner (Corinthians), Felipe Luis (Atletico MAdird), Marcelo (Real Madrid), Marquinhos (PSG), Miranda (Inter), Rodrigo Caio (Sao Paulo), Thiago Silva (PSG)

    Orta Saha: Casemiro (Real Madrid), Fernandinho (Manchster City), Giuliano (Zenit), Luan (Gremio), Paulinho (Guangzhou Evergrande),Coutinho (Liverpool), Renato Augusto (Beijing Gouan), Willian (Chelsea)

    Forvet: Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchster City), Tison (Shakhtar Donetsk), Neymar (PSG)

    1. 10 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:04
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