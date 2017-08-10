F.Bahçe'de hazırlıklar sürdü
Süper Lig'in ilk haftasında 12 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcuların salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.
Ardından sahaya geçen ve ısınma hareketleri sonrasında üç gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptıkları bildirildi. Çift kale maçla devam eden antrenmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.
SOLDADO TESİSLERDE
Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Roberto Soldado, Fenerbahçe Can Bartu Tesislerine geldi.
İspanyol golcü antrenmanda teknik ekip ve futbolcularla tanıştı.
Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:48
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Yorum
Yasama Elif Elmas'ı almayı beceremeyen yönetim futboldan anlamıyor. Elif Elmas'ı bir şekilde almamız lazım. Ama öyle becerikli başkanımız yok.
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Futbolun patronu A Spor’da
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Yorum
MAÇ CEZANIN AZ OLDĞUNU MU BİLDİRECEK. KUPAYI NİYE DAYILIK YAPIP BOY POS GÖSTERMEK İÇİN Mİ EKRANA ÇIKACAK. YOKSA BJK YE BİR MAÇ CEZA VERDİĞİNİN ÜZÜNTÜSÜNÜ MÜ BİLDİRECEK. KONYA YA VERDİĞİ 5
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