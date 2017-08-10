 F.Bahçe'de hazırlıklar sürdü – Fotomaç – 10 Ağustos 2017
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    10 Ağustos 2017, Perşembe
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    F.Bahçe'de hazırlıklar sürdü

    F.Bahçe'de hazırlıklar sürdü

    Süper Lig'in ilk haftasında 12 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcuların salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.

    Ardından sahaya geçen ve ısınma hareketleri sonrasında üç gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptıkları bildirildi. Çift kale maçla devam eden antrenmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.



    SOLDADO TESİSLERDE
    Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Roberto Soldado, Fenerbahçe Can Bartu Tesislerine geldi.

    İspanyol golcü antrenmanda teknik ekip ve futbolcularla tanıştı.

    Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

    1. 10 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:48
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