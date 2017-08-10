 Cagliari’den istenmeyen Wiel’e kanca – Fotomaç – 10 Ağustos 2017
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    10 Ağustos 2017, Perşembe
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    Cagliari’den istenmeyen Wiel’e kanca

    Cagliari’den istenmeyen Wiel’e kanca
    SAĞ beki Mauricio İsla'yı Kanarya'ya satan Cagliari özel maçta kendilerine karşı oynayan Wiel'i beğendi. Ancak Fenerbahçe'den alacağı rakamı ödemeleri imkansız. İtalyan ekibi 700 bin euro verebileceklerini iletti.
    1. 10 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:31
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