Cagliari’den istenmeyen Wiel’e kanca
SAĞ beki Mauricio İsla'yı Kanarya'ya satan Cagliari özel maçta kendilerine karşı oynayan Wiel'i beğendi. Ancak Fenerbahçe'den alacağı rakamı ödemeleri imkansız. İtalyan ekibi 700 bin euro verebileceklerini iletti.
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
Onur HastaGs lıyım hayırlı olsun kardes takımımıza.Gs olmazsa Fb, Fb olmazsa Gs olmaz.Ama nıye genclerımız yok bızım yazık degılmı paralarımıza..
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Fenerbahçe'nin "Kocaman" ümidi
Toplam 17
Yorum
POZ Güzelde poz vermiş, ısmarlama haber için. YEDİK...
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
ned en büyüğüne grlmiş ??
Cagliari’den istenmeyen Wiel’e kanca haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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