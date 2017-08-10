 Ahmed Musa yeniden gündemde – Fotomaç – 10 Ağustos 2017
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    10 Ağustos 2017, Perşembe
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    Ahmed Musa yeniden gündemde

    Ahmed Musa yeniden gündemde
    Fenerbahçe'nin eski gözdesi Ahmed Musa bir kez daha gündeme girdi. Sarı-lacivertliler, forvet yelpazesini genişletmek için Leicester City'li yıldıza kanca attı. Ancak yüksek bedelli oyuncuyu almak bir hayli zor.
    1. 10 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:17
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