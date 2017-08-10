Ahmed Musa yeniden gündemde
Fenerbahçe'nin eski gözdesi Ahmed Musa bir kez daha gündeme girdi. Sarı-lacivertliler, forvet yelpazesini genişletmek için Leicester City'li yıldıza kanca attı. Ancak yüksek bedelli oyuncuyu almak bir hayli zor.
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:17
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
Onur HastaGs lıyım hayırlı olsun kardes takımımıza.Gs olmazsa Fb, Fb olmazsa Gs olmaz.Ama nıye genclerımız yok bızım yazık degılmı paralarımıza..
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Fenerbahçe'nin "Kocaman" ümidi
Toplam 17
Yorum
POZ Güzelde poz vermiş, ısmarlama haber için. YEDİK...
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
ned en büyüğüne grlmiş ??
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