"Terraneo, Van Persie'nin sakatlığını bizden sakladı"
Aziz Yıldırım, 2015-2016 sezonunda yaptıkları Van Persie transferinde, İtalyan menajer Giuliano Terraneo'nun oyuncunun sakatlığını kendilerinden sakladığını belirtti.
Hollandalı futbolcu konusunda hayal kırıklığı yaşamadıklarını ve oyuncunun kalitesinin tartışılmaz olduğunu savunan Yıldırım, "Van Persie, sakatlığından dolayı verimli olamadı. Terraneo, Van Persie'nin sakatlığını bizden sakladı. Mukaveleyi imzaladıktan sonra biz bunu anladık. Oyuncu şu anda elinden geleni yapıyor. Aykut hoca onu kazanmak istiyor, uğraşıyor. Bu seneyi böyle geçireceğiz. Bir santrfor alacağız. Gerekirse 1 tane daha alırız. Herkes bu konuda rahat olsun. Oyuncu alacak durumumuz da var. Ozan Tufan'a transfer teklifi gelmedi." ifadelerini kullandı.
- 09 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:39
-
"Terraneo, Van Persie'nin sakatlığını bizden sakladı"
Toplam 5
Yorum
uAOrhan bu terrenao niye geldi ki sonra niye gitti ki aradan o kadar yıl geçti şimdi yapılan açıklamaya bak kafamda deli sorular azize güvenemiyorum
-
Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması
Toplam 16
Yorum
fbli gerçekten fbli olduğuna eminmisin? 16 senede 5 şampiyonluk değil 0 şampiyonluk bile olsa, taraftar dediğin takımına destek olur.
-
"Terraneo, Van Persie'nin sakatlığını bizden sakladı"
Toplam 5
Yorum
ahlak bitmis Baskanim tamam eski sportiv direktör senden saklamis durumu. Peki RVPnin yaptigi ahlaksizlik degilmi. Ayrica saglik kontrolü bosami yapilir.
"Terraneo, Van Persie'nin sakatlığını bizden sakladı" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.