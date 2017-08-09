 "Terraneo, RVP'nin sakatlığını gizledi" – Fotomaç – 09 Ağustos 2017
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    09 Ağustos 2017, Çarşamba
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    "Terraneo, RVP'nin sakatlığını gizledi"

    "Terraneo, RVP'nin sakatlığını gizledi"

    , 2015-2016 sezonunda yaptıkları Van Persie transferinde, İtalyan menajer Giuliano Terraneo'nun oyuncunun sakatlığını kendilerinden sakladığını belirtti.

    Hollandalı futbolcu konusunda hayal kırıklığı yaşamadıklarını ve oyuncunun kalitesinin tartışılmaz olduğunu savunan Yıldırım, "Van Persie, sakatlığından dolayı verimli olamadı. Terraneo, Van Persie'nin sakatlığını bizden sakladı. Mukaveleyi imzaladıktan sonra biz bunu anladık. Oyuncu şu anda elinden geleni yapıyor. Aykut hoca onu kazanmak istiyor, uğraşıyor. Bu seneyi böyle geçireceğiz. Bir santrfor alacağız. Gerekirse 1 tane daha alırız. Herkes bu konuda rahat olsun. Oyuncu alacak durumumuz da var. Ozan Tufan'a transfer teklifi gelmedi." ifadelerini kullandı.

    1. 09 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:28
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