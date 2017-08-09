"Terraneo, RVP'nin sakatlığını gizledi"
Aziz Yıldırım, 2015-2016 sezonunda yaptıkları Van Persie transferinde, İtalyan menajer Giuliano Terraneo'nun oyuncunun sakatlığını kendilerinden sakladığını belirtti.
Hollandalı futbolcu konusunda hayal kırıklığı yaşamadıklarını ve oyuncunun kalitesinin tartışılmaz olduğunu savunan Yıldırım, "Van Persie, sakatlığından dolayı verimli olamadı. Terraneo, Van Persie'nin sakatlığını bizden sakladı. Mukaveleyi imzaladıktan sonra biz bunu anladık. Oyuncu şu anda elinden geleni yapıyor. Aykut hoca onu kazanmak istiyor, uğraşıyor. Bu seneyi böyle geçireceğiz. Bir santrfor alacağız. Gerekirse 1 tane daha alırız. Herkes bu konuda rahat olsun. Oyuncu alacak durumumuz da var. Ozan Tufan'a transfer teklifi gelmedi." ifadelerini kullandı.
- 09 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:28
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Benfica’da Sinan isyanı
Toplam 18
Yorum
Gs hep bildiğimiz gibi Gs lı taraftarın geleneksel tavırları bellidir. Gidecek olana iyi oldu gelen ne olursa olsun alex deyip bir moral bir motivasyon şeyleri var
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F.Bahçe golcüsüne kavuştu
Toplam 6
Yorum
yok artik ya arkadas herkes yasli oyuncu almayin diye isyan ediyor. inadinami yapiyorsunuz.dünyada baska oyuncumu yok.kariyeride aman aman degil.yuuuh
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Pepe’ye tekme!
Toplam 35
Yorum
.. Gs maçında bütün bjk taraftarı sahaya inmişti.
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