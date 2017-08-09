Süper Lig'e Fenerbahçe damgası

Sarı-lacivertliler, oynadığı 1942 lig maçında 3375 puan alarak, ligin en çok puan toplayan ekibi oldu. Fenerbahçe bu alanda Galatasaray'ın 54 puan önünde yer aldı.

Galatasaray ise 1942 maçta toplam 3321 puan elde etti. Sıralamada Beşiktaş 3233 puanla üçüncü, Trabzonspor da 2329 puanla dördüncü sırada kendisine yer buldu.

En çok galip gelen de Fenerbahçe

59 yıllık geçmişi bulunan ligde toplam 1942 maç yapan 2 takımdan Fenerbahçe, aldığı 1113 galibiyetle, en yakın rakibi Galatasaray'dan 19 galibiyet fazlasıyla ilk sırada bulunuyor.

Galibiyet sayısında Galatasaray 1094 ile ikinci, Beşiktaş ise 1047 ile üçüncü sırada.

En golcüsü Fenerbahçe

Lig tarihinde en çok gol atan takım unvanına da Fenerbahçe sahip oldu.

Sarı-lacivertliler, toplam 3433 gol kaydetti. Galatasaray 3390 golle Fenerbahçe'yi izledi. Beşiktaş'ın gol sayısı ise 3135.

"Üç büyükler"den sonra MKE Ankaragücü

Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'e, "Üç büyükler" olarak anılan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından en çok katılan takım MKE Ankaragücü.

"Üç büyükler", geride kalan 59 sezonda da ligde yer alırken, başkentin köklü ekibi MKE Ankaragücü ise 49 kez ile 4. sırada kendine yer buldu.

Bu sezon TFF 1. Lig'de yer alacak MKE Ankaragücü'nün ardından ise 2009-2010'da tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşan Bursaspor 48 sezonla ligde en fazla mücadele eden 5. takım olarak dikkati çekiyor.

69 takım mücadele etti



Lig tarihinde bugüne dek 69 değişik takım mücadele etti.

En üst seviyedeki lige bu sezon yükselen Sivasspor ve Göztepe daha önce bu organizasyonun tecrübesini yaşarken, Yeni Malatyaspor ise ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek. Malatya ekibi, ligde yer alan 70. takım olacak.

7 takım artı averajda

Süper Lig'de geride kalan 59 sezon sonunda 69 takımın sadece 7'sinin artı averajı bulunuyor.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra Medipol Başakşehir, Eskişehirspor ve Sarıyer lig tarihinde artı averaja sahip takımlar olarak dikkati çekti.

Fenerbahçe artı 1777 averajla başı çekerken, Galatasaray artı 1706, Beşiktaş artı 1513, Trabzonspor artı 831, Medipol Başakşehir artı 46, Eskişehirspor artı 9, Sarıyer de artı 2 averaja sahip.

9 yıllık puan cetveli

Ligde, 1959 yılından 2016-2017 sezonu sonuna dek oluşan puan cetveli şöyle:

Takımlar K O G B M A Y P 1.Fenerbahçe 59 1942 1113 510 319 3433 1659 3375 2.Galatasaray 59 1942 1094 498 350 3390 1684 3321 3.Beşiktaş 59 1940 1047 537 356 3135 1622 3233 4.Trabzonspor 43 1432 712 389 331 2189 1358 2329 5. Bursaspor 48 1576 554 451 571 1894 1883 1921 6.Gençlerbirliği 45 1502 505 449 548 1906 1955 1800 7.MKE Ankaragücü 49 1592 506 466 620 1831 2096 1751 8.Altay 41 1326 413 413 500 1415 1608 1372 9.Gaziantepspor 31 1028 366 265 397 1248 1383 1324 10.Eskişehirspor 30 978 334 312 332 1110 1101 1104 11.Samsunspor 30 986 319 254 413 1093 1305 1090 12.Antalyaspor 21 716 228 186 302 855 1027 832 13.İstanbulspor 23 756 237 229 290 855 945 813 14. Kayserispor 21 696 211 195 290 807 965 796 15.Kocaelispor 20 674 225 184 265 858 934 784 16.Göztepe 25 770 238 248 284 802 899 748 17.Denizlispor 19 654 202 174 278 806 932 736 18.Adanaspor 22 704 202 213 289 771 949 692 19.Boluspor 20 638 192 215 231 637 709 654 20.Konyaspor 16 534 169 142 223 632 789 649 21.Çaykur Rizespor 17 580 183 136 261 639 825 636 22.Sarıyer 13 436 148 135 153 553 551 527 23.Sivasspor 11 380 139 100 141 516 526 517 24.Karşıyaka 16 528 152 141 235 533 752 510 25.Adana Demirspor 17 550 146 157 247 514 773 490 26.Kasımpaşa 13 462 130 136 196 513 675 481 27. Malatyaspor 11 384 134 102 148 507 544 467 28.İstanbul Başakşehir 9 312 127 81 104 435 389 462 29.Mersin İdmanyurdu 15 472 136 134 202 445 556 438 30.Zonguldakspor 14 454 135 148 171 425 484 424 31.Ankara Demirspor 13 418 116 153 149 447 509 385 32.Sakaryaspor 11 380 114 89 177 452 586 370 33.Vefa 14 422 110 143 169 364 514 363 34.K.Karabükspor 9 302 93 65 144 341 484 344 35.Orduspor 11 352 102 102 148 303 420 322 36.PTT 12 374 93 134 147 340 445 320 37.Diyarbakırspor 11 362 91 84 187 323 554 320 38. Osmanlıspor 8 272 76 78 118 299 400 306 39.İzmirspor 10 326 93 110 123 312 385 296 40.Feriköy 9 292 88 86 118 257 312 262 41.Altınordu 10 322 80 98 144 298 435 258 42.Şekerspor 10 320 73 100 147 309 481 255 43.Beykoz 8 264 72 94 98 262 314 238 44.Hacettepe 9 286 72 83 131 268 397 232 45.Manisaspor 6 204 58 49 97 242 306 223 46.Akhisar Belediyespor 5 170 57 47 66 209 233 218 47.Karagümrük 6 182 53 51 78 207 236 157 48.Vanspor 5 170 38 39 93 165 298 153 49.Giresunspor 6 180 47 57 76 156 209 151 50.Zeytinburnuspor 5 162 36 37 89 159 290 145 51.Kayseri Erciyesspor 4 136 33 42 61 142 208 141 52.Elazığspor 4 136 35 31 70 146 246 136 53.Ç.Dardanelspor 3 102 28 25 49 107 154 109 54.Bakırköyspor 3 90 28 21 41 131 135 105 55.Aydınspor 3 90 26 27 37 105 140 105 56.Erzurumspor 3 102 25 23 54 116 205 98 57.Yozgatspor 2 68 19 19 30 101 113 76 58.Akçaabat Sebatspor 2 68 14 19 35 85 131 61 59.Balıkesirspor 2 64 15 16 33 66 108 52 60.Beyoğluspor 2 54 13 17 24 49 72 43 61.Yeşildirek 2 58 13 16 29 51 94 42 62.Gençlerbirliği OFTAŞ 1 34 10 10 14 30 36 40 63.Alanyaspor 1 34 12 4 18 54 65 40 64.Adalet 2 52 10 15 27 38 69 35 65.Petrolofisi 1 34 8 5 21 38 73 29 66.Bucaspor 1 34 6 8 20 37 65 26 67.Siirtspor 1 34 6 6 22 47 81 24 68.Kahramanmaraşspor 1 36 4 11 21 22 71 23 69.Kırıkkalespor 1 30 5 8 17 21 64 18

(Not: Tabloda, ligde o sezon geçerli olan puan sistemi baz alınmıştır. Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Ankaraspor isim değişikliğine gittiğinden bu takımlar tabloda İstanbul Başakşehir ve Osmanlıspor olarak gösterilmiştir.)