 Süper Lig'e Fenerbahçe damgası – Fotomaç – 09 Ağustos 2017
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    09 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Süper Lig'e Fenerbahçe damgası

    Süper Lig'e Fenerbahçe damgası

    Fenerbahçe, geride kalan 59 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede, puan cetvelinde zirveye otururken, en çok puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım unvanlarını elinde bulunduruyor.

    Sarı-lacivertliler, oynadığı 1942 lig maçında 3375 puan alarak, ligin en çok puan toplayan ekibi oldu. Fenerbahçe bu alanda Galatasaray'ın 54 puan önünde yer aldı.

    Galatasaray ise 1942 maçta toplam 3321 puan elde etti. Sıralamada Beşiktaş 3233 puanla üçüncü, Trabzonspor da 2329 puanla dördüncü sırada kendisine yer buldu.

    En çok galip gelen de Fenerbahçe

    59 yıllık geçmişi bulunan ligde toplam 1942 maç yapan 2 takımdan Fenerbahçe, aldığı 1113 galibiyetle, en yakın rakibi Galatasaray'dan 19 galibiyet fazlasıyla ilk sırada bulunuyor.

    Galibiyet sayısında Galatasaray 1094 ile ikinci, Beşiktaş ise 1047 ile üçüncü sırada.

    En golcüsü Fenerbahçe

    Lig tarihinde en çok gol atan takım unvanına da Fenerbahçe sahip oldu.

    Sarı-lacivertliler, toplam 3433 gol kaydetti. Galatasaray 3390 golle Fenerbahçe'yi izledi. Beşiktaş'ın gol sayısı ise 3135.

    "Üç büyükler"den sonra MKE Ankaragücü

    Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'e, "Üç büyükler" olarak anılan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından en çok katılan takım MKE Ankaragücü.

    "Üç büyükler", geride kalan 59 sezonda da ligde yer alırken, başkentin köklü ekibi MKE Ankaragücü ise 49 kez ile 4. sırada kendine yer buldu.

    Bu sezon TFF 1. Lig'de yer alacak MKE Ankaragücü'nün ardından ise 2009-2010'da tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşan Bursaspor 48 sezonla ligde en fazla mücadele eden 5. takım olarak dikkati çekiyor.

    69 takım mücadele etti

    Lig tarihinde bugüne dek 69 değişik takım mücadele etti.

    En üst seviyedeki lige bu sezon yükselen Sivasspor ve Göztepe daha önce bu organizasyonun tecrübesini yaşarken, Yeni Malatyaspor ise ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek. Malatya ekibi, ligde yer alan 70. takım olacak.

    7 takım artı averajda

    Süper Lig'de geride kalan 59 sezon sonunda 69 takımın sadece 7'sinin artı averajı bulunuyor.

    Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra Medipol Başakşehir, Eskişehirspor ve Sarıyer lig tarihinde artı averaja sahip takımlar olarak dikkati çekti.

    Fenerbahçe artı 1777 averajla başı çekerken, Galatasaray artı 1706, Beşiktaş artı 1513, Trabzonspor artı 831, Medipol Başakşehir artı 46, Eskişehirspor artı 9, Sarıyer de artı 2 averaja sahip.

    9 yıllık puan cetveli

    Ligde, 1959 yılından 2016-2017 sezonu sonuna dek oluşan puan cetveli şöyle:

    Takımlar

    K

    O

    G

    B

    M

    A

    Y

    P

    1.Fenerbahçe

    59

    1942

    1113

    510

    319

    3433

    1659

    3375

    2.Galatasaray

    59

    1942

    1094

    498

    350

    3390

    1684

    3321

    3.Beşiktaş

    59

    1940

    1047

    537

    356

    3135

    1622

    3233

    4.Trabzonspor

    43

    1432

    712

    389

    331

    2189

    1358

    2329
    5. Bursaspor 48 1576 554 451 571 1894 1883 1921
    6.Gençlerbirliği 45 1502 505 449 548 1906 1955 1800

    7.MKE Ankaragücü

    49

    1592

    506

    466

    620

    1831

    2096

    1751

    8.Altay

    41

    1326

    413

    413

    500

    1415

    1608

    1372

    9.Gaziantepspor

    31

    1028

    366

    265

    397

    1248

    1383

    1324
    10.Eskişehirspor 30 978 334 312 332 1110 1101 1104

    11.Samsunspor

    30

    986

    319

    254

    413

    1093

    1305

    1090

    12.Antalyaspor

    21

    716

    228

    186

    302

    855

    1027

    832

    13.İstanbulspor

    23

    756

    237

    229

    290

    855

    945

    813
    14. Kayserispor 21 696 211 195 290 807 965 796
    15.Kocaelispor 20 674 225 184 265 858 934 784

    16.Göztepe

    25

    770

    238

    248

    284

    802

    899

    748

    17.Denizlispor

    19

    654

    202

    174

    278

    806

    932

    736

    18.Adanaspor

    22

    704

    202

    213

    289

    771

    949

    692

    19.Boluspor

    20

    638

    192

    215

    231

    637

    709

    654
    20.Konyaspor 16 534 169 142 223 632 789 649
    21.Çaykur Rizespor 17 580 183 136 261 639 825 636

    22.Sarıyer

    13

    436

    148

    135

    153

    553

    551

    527
    23.Sivasspor 11 380 139 100 141 516 526 517

    24.Karşıyaka

    16

    528

    152

    141

    235

    533

    752

    510

    25.Adana Demirspor

    17

    550

    146

    157

    247

    514

    773

    490
    26.Kasımpaşa 13 462 130 136 196 513 675 481
    27. Malatyaspor 11 384 134 102 148 507 544 467
    28.İstanbul Başakşehir 9 312 127 81 104 435 389 462
    29.Mersin İdmanyurdu 15 472 136 134 202 445 556 438

    30.Zonguldakspor

    14

    454

    135

    148

    171

    425

    484

    424

    31.Ankara Demirspor

    13

    418

    116

    153

    149

    447

    509

    385

    32.Sakaryaspor

    11

    380

    114

    89

    177

    452

    586

    370

    33.Vefa

    14

    422

    110

    143

    169

    364

    514

    363
    34.K.Karabükspor 9 302 93 65 144 341 484 344

    35.Orduspor

    11

    352

    102

    102

    148

    303

    420

    322

    36.PTT

    12

    374

    93

    134

    147

    340

    445

    320

    37.Diyarbakırspor

    11

    362

    91

    84

    187

    323

    554

    320
    38. Osmanlıspor 8 272 76 78 118 299 400 306

    39.İzmirspor

    10

    326

    93

    110

    123

    312

    385

    296

    40.Feriköy

    9

    292

    88

    86

    118

    257

    312

    262

    41.Altınordu

    10

    322

    80

    98

    144

    298

    435

    258

    42.Şekerspor

    10

    320

    73

    100

    147

    309

    481

    255

    43.Beykoz

    8

    264

    72

    94

    98

    262

    314

    238

    44.Hacettepe

    9

    286

    72

    83

    131

    268

    397

    232

    45.Manisaspor

    6

    204

    58

    49

    97

    242

    306

    223
    46.Akhisar Belediyespor 5 170 57 47 66 209 233 218

    47.Karagümrük

    6

    182

    53

    51

    78

    207

    236

    157

    48.Vanspor

    5

    170

    38

    39

    93

    165

    298

    153

    49.Giresunspor

    6

    180

    47

    57

    76

    156

    209

    151

    50.Zeytinburnuspor

    5

    162

    36

    37

    89

    159

    290

    145
    51.Kayseri Erciyesspor 4 136 33 42 61 142 208 141

    52.Elazığspor

    4

    136

    35

    31

    70

    146

    246

    136

    53.Ç.Dardanelspor

    3

    102

    28

    25

    49

    107

    154

    109

    54.Bakırköyspor

    3

    90

    28

    21

    41

    131

    135

    105

    55.Aydınspor

    3

    90

    26

    27

    37

    105

    140

    105

    56.Erzurumspor

    3

    102

    25

    23

    54

    116

    205

    98

    57.Yozgatspor

    2

    68

    19

    19

    30

    101

    113

    76

    58.Akçaabat Sebatspor

    2

    68

    14

    19

    35

    85

    131

    61
    59.Balıkesirspor 2 64 15 16 33 66 108 52

    60.Beyoğluspor

    2

    54

    13

    17

    24

    49

    72

    43

    61.Yeşildirek

    2

    58

    13

    16

    29

    51

    94

    42

    62.Gençlerbirliği OFTAŞ

    1

    34

    10

    10

    14

    30

    36

    40
    63.Alanyaspor 1 34 12 4 18 54 65 40

    64.Adalet

    2

    52

    10

    15

    27

    38

    69

    35

    65.Petrolofisi

    1

    34

    8

    5

    21

    38

    73

    29

    66.Bucaspor

    1

    34

    6

    8

    20

    37

    65

    26

    67.Siirtspor

    1

    34

    6

    6

    22

    47

    81

    24

    68.Kahramanmaraşspor

    1

    36

    4

    11

    21

    22

    71

    23

    69.Kırıkkalespor

    1

    30

    5

    8

    17

    21

    64

    18

    (Not: Tabloda, ligde o sezon geçerli olan puan sistemi baz alınmıştır. Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Ankaraspor isim değişikliğine gittiğinden bu takımlar tabloda İstanbul Başakşehir ve Osmanlıspor olarak gösterilmiştir.)

    1. 09 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:57
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