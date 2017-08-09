Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Fenerbahçe, Villarreal'de forma giyen golcü oyuncu Roberto Soldado ve takımıyla anlaşmaya vardı. İspanyol golcü İstanbul'a geldi.
Süper Lig'in başlamasına iki gün kala F.Bahçe, golcü sorununu çözdü. İspanyol futbolcu Soldado'yu ikna eden yönetim, Villarreal ile de anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler, haziran ayına kadar Villarreal ile sözleşmesi bulunan Roberto Soldado'yu kiralık olarak kadrosuna katacak.
Soldado'nun F.Bahçe'ye 'Gelirim' demesi üzerine İspanya'ya giden sarı lacivertli yönetim, takımı Villarreal ile masaya oturdu. Uzun süren görüşmelerin ardından tarafların şartlarda anlaşmaya vardığı ufak pürüzlerin çözülmesiyle transfer resmen açıklandı.
SOLDADO: TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TAKIMINA GELDİM
Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Roberto Soldado eşiyle birlikte THY'nin tarifeli uçağı ile İstanbul'a iniş yaptı.Yüz kadar Fenerbahçeli taraftarın karşıladığı İspanyol golcü yaptığı ilk açıklamada Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geldiğini söyledi. İşte İspanyol yıldızın ilk sözleri:
"Türkiye'nin en büyük takımına geldiğimi biliyorum. Kaçıramayacağım bir fırsattı, burada olmaktan çok mutluyum. Fenerbahçe'yi tekrar şampiyonluğa taşımak için buradayım. Elimden gelenin en iyisini yapmak için çalışarak, gollerle taraftarımızı mutlu ederek katkı yapmak en büyük hedefim. Geçtiğimiz sezonki sakatlığı geride bıraktım. Artık hazırım. "
REAL MADRİD'İN ALT YAPISINDAN YETİŞTİ
Real Madrid'in altyapısından yetişen Soldado, La Liga devinde 27 resmi maç oynayıp 4 gol attı. 2006-07'de bir sezon kiralık oynadığı Osasuna'da 41 maçta 12 gol atan oyuncu, 2008'de 6 milyon euro'ya transfer olup iki sezon forma giydiği Getafe'de 66 maç oynadı, 33 kez fileleri sarstı. Soldado, daha sonra 3 yıl Valencia için forma terletti; burada 141 maçta 82 defa ağları havalandırdı.
Soldado'nun F.Bahçe'ye 'Gelirim' demesi üzerine İspanya'ya giden sarı lacivertli yönetim, takımı Villarreal ile masaya oturdu. Uzun süren görüşmelerin ardından tarafların şartlarda anlaşmaya vardığı ufak pürüzlerin çözülmesiyle transfer resmen açıklandı.
SOLDADO: TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TAKIMINA GELDİM
Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Roberto Soldado eşiyle birlikte THY'nin tarifeli uçağı ile İstanbul'a iniş yaptı.Yüz kadar Fenerbahçeli taraftarın karşıladığı İspanyol golcü yaptığı ilk açıklamada Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geldiğini söyledi. İşte İspanyol yıldızın ilk sözleri:
"Türkiye'nin en büyük takımına geldiğimi biliyorum. Kaçıramayacağım bir fırsattı, burada olmaktan çok mutluyum. Fenerbahçe'yi tekrar şampiyonluğa taşımak için buradayım. Elimden gelenin en iyisini yapmak için çalışarak, gollerle taraftarımızı mutlu ederek katkı yapmak en büyük hedefim. Geçtiğimiz sezonki sakatlığı geride bıraktım. Artık hazırım. "
REAL MADRİD'İN ALT YAPISINDAN YETİŞTİ
Real Madrid'in altyapısından yetişen Soldado, La Liga devinde 27 resmi maç oynayıp 4 gol attı. 2006-07'de bir sezon kiralık oynadığı Osasuna'da 41 maçta 12 gol atan oyuncu, 2008'de 6 milyon euro'ya transfer olup iki sezon forma giydiği Getafe'de 66 maç oynadı, 33 kez fileleri sarstı. Soldado, daha sonra 3 yıl Valencia için forma terletti; burada 141 maçta 82 defa ağları havalandırdı.
- 09 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:33
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
Onur HastaGs lıyım hayırlı olsun kardes takımımıza.Gs olmazsa Fb, Fb olmazsa Gs olmaz.Ama nıye genclerımız yok bızım yazık degılmı paralarımıza..
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Fenerbahçe'nin "Kocaman" ümidi
Toplam 17
Yorum
POZ Güzelde poz vermiş, ısmarlama haber için. YEDİK...
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
ned en büyüğüne grlmiş ??
Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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