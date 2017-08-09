 Şen , İspanya ’da arayış içinde – Fotomaç – 09 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ağustos 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Şen , İspanya ’da arayış içinde

    Şen , İspanya ’da arayış içinde
    F.Bahçe'nin serbest bıraktığı , kendisine Avrupa'da kulüp arıyor. El Desmarque gazetesi, göre 30 yaşındaki futbolcunun Celta Vigo, Real Betis ve Espanyol'a önerildiği belirtildi.
    1. 09 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şen , İspanya ’da arayış içinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.