 Milan, Gustavo’yu kiralık vermedi – Fotomaç – 09 Ağustos 2017
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    09 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Milan, Gustavo’yu kiralık vermedi

    Milan, Gustavo’yu kiralık vermedi
    Kanarya, için Milan'a ilk teklifini sundu. Paraguaylı stoperi Milan'dan "satın alma opsiyonlu kiralama" teklifi ile istedi. Fakat İtalyan ekibi ilk etapta teklifi yeterli bulmadı.
    1. 09 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:03
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