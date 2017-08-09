‘Gremio, F.Bahçe’nin teklifini bekliyor’

Brezilya basını Luan için 24 milyon euro'luk bonservis bedeli belirleyen Gremio'nun Fenerbahçe'nin teklifini beklediği iddia edildi. Brezilya ekibinin Sampdoria ve Spartak Moskova'dan gelen teklifleri reddettiği, 24 yaşındaki forveti soruşturan ama teklif yapmayan Fenerbahçe'nin önereceği rakama göre duruş belirleyeceği belirtildi.