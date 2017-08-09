 Fenerbahçe Brezilyalı oyuncuyla anlaştı – Fotomaç – 09 Ağustos 2017
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    09 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Brezilyalı oyuncuyla anlaştı

    Fenerbahçe Brezilyalı oyuncuyla anlaştı

    golcü oyuncu Roberto Soldado'nun ardından, 'ten orta saha oyuncusu 'yla anlaşmaya vardı. Brezilyalı oyuncu cuma günü İstanbul'a gelecek.

    Yeni sezon öncesi kadrosunu kaliteli bir 10 numara ile güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin 'te forma giyen Brezilyalı oyuncu Giuliano için Rus ekibine götürdüğü teklif kabul edildi.

    İspanyol golcü Roberto Soldado ile prensip anlaşması yapan , 10 numara pozisyonu için ise 27 yaşındaki Brezilyalıyla anlaştı. Aziz Yıldırım'ın 4 yıldız gelecek açıklaması sonrası bu iki transferde mutlu sona ulaşan Sarı Lacivertliler'de bir stoper, bir de sol bekin kadroya katılması bekleniyor.

    13 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
    İlk etapta kiralama teklifinin yapıldığı Giuliano de Paula, geçtiğimiz sezon Zenit formasıyla çıktığı 38 resmi karşılaşmada 17 gol, 13 asistlik bir performans sergiledi. Satın alma opsiyonuyla kiralanması planlanan 27 yaşındaki oyuncu için yapılan görüşmelerin sona erdiği ve Fenerbahçe'nin transferi kısa süre içinde resmiyete dökeceği bildirildi.

    Zenit'ten önce Parana, İnternacional, Dnipro ve Gremio'da forma giyen , Brezilya Milli Takımı'nda da 13 kez görev yaptı.
    1. 09 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:24
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