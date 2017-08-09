Fenerbahçe Brezilyalı oyuncuyla anlaştı
Fenerbahçe golcü oyuncu Roberto Soldado'nun ardından, Zenit'ten orta saha oyuncusu Giuliano'yla anlaşmaya vardı. Brezilyalı oyuncu cuma günü İstanbul'a gelecek.
İspanyol golcü Roberto Soldado ile prensip anlaşması yapan Fenerbahçe, 10 numara pozisyonu için ise 27 yaşındaki Brezilyalıyla anlaştı. Aziz Yıldırım'ın 4 yıldız gelecek açıklaması sonrası bu iki transferde mutlu sona ulaşan Sarı Lacivertliler'de bir stoper, bir de sol bekin kadroya katılması bekleniyor.
13 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
İlk etapta kiralama teklifinin yapıldığı Giuliano de Paula, geçtiğimiz sezon Zenit formasıyla çıktığı 38 resmi karşılaşmada 17 gol, 13 asistlik bir performans sergiledi. Satın alma opsiyonuyla kiralanması planlanan 27 yaşındaki oyuncu için yapılan görüşmelerin sona erdiği ve Fenerbahçe'nin transferi kısa süre içinde resmiyete dökeceği bildirildi.
Zenit'ten önce Parana, İnternacional, Dnipro ve Gremio'da forma giyen Giuliano, Brezilya Milli Takımı'nda da 13 kez görev yaptı.
- 09 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:24
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Çatışmalar maç erteletti
Toplam 5
Yorum
objektif olalım bide bizim taraftarlarımızı kötülüyorlar . görün bakın dünyada neler oluyor.
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Süper Lig'e Fenerbahçe damgası
Toplam 25
Yorum
Efe Galatasaray düşmanlığına devam. Bütün Ünvanlar Galatasarayda.... Tüm resmi kupaları en çok alan avrupada en çok maç yapmış takımı yayınla. i
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Beşiktaş Gary Medel ile anlaştı
Toplam 31
Yorum
BJKLİ sanki vida olsa daha iyi olacaktı ya :(
Fenerbahçe Brezilyalı oyuncuyla anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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