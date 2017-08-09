Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi
Fenerbahçe golcü oyuncu Roberto Soldado'nun ardından, Zenit'ten orta saha oyuncusu Giuliano'yla söz kesti.
İspanyol golcü Roberto Soldado ile imza aşamasına gelen Fenerbahçe, 10 numara pozisyonu için ise 27 yaşındaki Brezilyalıyla anlaştı. Aziz Yıldırım'ın 4 yıldız gelecek açıklaması sonrası bu iki transferde sona yaklaşan Sarı Lacivertliler'de bir stoper, bir de sol bekin kadroya katılması bekleniyor.
13 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
İlk etapta kiralama teklifinin yapıldığı Giuliano de Paula, geçtiğimiz sezon Zenit formasıyla çıktığı 38 resmi karşılaşmada 17 gol, 13 asistlik bir performans sergiledi. Satın alma opsiyonuyla kiralanması planlanan 27 yaşındaki oyuncu için yapılan görüşmelerin sona erdiği ve Fenerbahçe'nin transferi kısa süre içinde resmiyete dökeceği bildirildi.
Zenit'ten önce Parana, İnternacional, Dnipro ve Gremio'da forma giyen Giuliano, Brezilya Milli Takımı'nda da 13 kez görev yaptı.
- 09 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:47
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"TFF istifa etmeli"
Toplam 29
Yorum
Ceyhun TFF başkanın gazetesi ve ekibi futbolu kişileri hakemleri baskı uyguluyor. Algı yaratıyor. Herkes seyirci futbolda batıyor.
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Süper Lig'e Fenerbahçe damgası
Toplam 20
Yorum
GSS Burada yorum yapanların görüp görebildiği şampiyonlık sayıları 4 veya 5 tir . Ne yapsın garipler, böyle yazılar ile oyalansınlar.
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40 puan fark yiyen takım yok oldu
Toplam 30
Yorum
cengiz Dünyanın neresinde emekliliği gelmiş oyuncu varsa hepsini bulup getirin. Tebrikler yönetim.
Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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