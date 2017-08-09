F.Bahçe golcüsüne kavuştu
Fenerbahçe, Villarreal'de forma giyen golcü oyuncu Roberto Soldado ve takımıyla anlaşmaya vardı. Sarı lacivertli kulüpten gün içinde açıklama yapılması bekleniyor.
Soldado'nun F.Bahçe'ye 'Gelirim' demesi üzerine İspanya'ya giden sarı lacivertli yönetim, takımı Villarreal ile masaya oturdu. Uzun süren görüşmelerin ardından tarafların şartlarda anlaşmaya vardığı ufak pürüzlerin çözülmesiyle transferin açıklanacağı belirtildi.
32 yaşındaki Soldado transferi ile ilgili Fenerbahçe'den gün içinde açıklama yapılması bekleniyor.
REAL MADRİD'İN ALT YAPISINDAN YETİŞTİ
Real Madrid'in altyapısından yetişen Soldado, La Liga devinde 27 resmi maç oynayıp 4 gol attı. 2006-07'de bir sezon kiralık oynadığı Osasuna'da 41 maçta 12 gol atan oyuncu, 2008'de 6 milyon euro'ya transfer olup iki sezon forma giydiği Getafe'de 66 maç oynadı, 33 kez fileleri sarstı. Soldado, daha sonra 3 yıl Valencia için forma terletti; burada 141 maçta 82 defa ağları havalandırdı..
- 09 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:55
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Benfica’da Sinan isyanı
Toplam 18
Yorum
Gs hep bildiğimiz gibi Gs lı taraftarın geleneksel tavırları bellidir. Gidecek olana iyi oldu gelen ne olursa olsun alex deyip bir moral bir motivasyon şeyleri var
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F.Bahçe golcüsüne kavuştu
Toplam 6
Yorum
yok artik ya arkadas herkes yasli oyuncu almayin diye isyan ediyor. inadinami yapiyorsunuz.dünyada baska oyuncumu yok.kariyeride aman aman degil.yuuuh
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Pepe’ye tekme!
Toplam 35
Yorum
.. Gs maçında bütün bjk taraftarı sahaya inmişti.
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