Cumhurbaşkanı’na teşekkür

NTV Spor canlı yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en çok FETÖ ile mücadelesi için teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

Yıldırım, görevi Ali Koça'a bırakıp bırakmayacağı ile ilgili gelen bir soru üzerine ise, "Yargıtay nerede, dava nerede... Zamanı gelince konuşalım. Şu anda erken. Zamanı gelince konuşurum. Ne ihanetler gördüm, ne sevgiler gördüm. 2001'de istifa ettiğimde kaç kişi 'Bırakma' dedi. üç sezon olmuştu, sadece bir şampiyonluğumuz vardı. Bizimle beraber stat algısı değişti. Bizden önce kimse stat yapmıyordu. Devlet de cesaret edemiyordu. Bizden sonra devlet stat yapmaya başladı. Modern statlar yaptılar. Her yer modern oldu. Daha önce bunlar yoktu hiç" şeklinde konuştu.