"TFF istifa etmeli"
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Rıdvan Dilmen'in de katıldığı programda gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı
Yıldırım'ın TFF ile ilgili açıklamaları şöyle: "Basına açıklama yapıyorum, ceza veriyorlar. Aralık ayının sonuna kadar cezalıyım. Bugün bu TFF'nin Samsun'daki görüntüsünden sonra istifa etmeli. Beceriksizler çünkü. Yine ceza verecekler bana ama önemli değil. Fatih Terim olayında Şekip Bey dedi ki, "Tazminat ödenirse olayın takipçisi olacağız."! Fatih Terim'i sokağa atıyorsunuz, sonra parayı ödemeyeceğim. Çocuk oyuncağı değil bu. Ödemeyeceğim, konuşacağım falan yok. Türkiye'de hiç antrenör yok mu? 4 maç ne demek? Getirdiğin adamı 4 maç için mi getirdin? Getirdiysen o da yanlış. Bu senenin ismi Lefter olsun dedik, yazı gönderdik. Yapın Lefter'i, seneye de İlhan beyi yapın. Neden yapmıyorsunuz? Bundan sonra ben ceza almam haberiniz olsun. Ben 19 senedir başkanlık yaptım, kimlerle başkanlık yaptım geldim gittim."
- 08 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 21:49
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Fikret Orman'a şok!
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Yorum
vooo sen zaten bjk nın başına geçtiğinden beri olaylısın bide çıkıp konuşuyorsun tehdit ediyorsun tffyi zaten de tff sizi destekliyor
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Fenerbahçe yıldız golcüyle anlaştı
Toplam 39
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Tos 100 milyon euro € banka param var deyip bu ismi aldıysa komedi :) :)
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Dursun Özbek başkan adayı oldu
Toplam 41
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Güngör GSarayı halletti, sıra kulüpler birliğinde!!
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