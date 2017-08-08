 "TFF istifa etmeli" – Fotomaç – 08 Ağustos 2017
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    08 Ağustos 2017, Salı
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    "TFF istifa etmeli"

    "TFF istifa etmeli"

    Fenerbahçe Başkanı , Rıdvan Dilmen'in de katıldığı programda gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı

    Milli Takım'daki teknik direktör sorunu ve Samsun'daki Süper Kupa maçında yaşanan olaylar nedeniyle TFF'ye yüklenen , Federasyonun istifa etmesi gerektiğini söyledi.

    Yıldırım'ın TFF ile ilgili açıklamaları şöyle: "Basına açıklama yapıyorum, ceza veriyorlar. Aralık ayının sonuna kadar cezalıyım. Bugün bu TFF'nin Samsun'daki görüntüsünden sonra istifa etmeli. Beceriksizler çünkü. Yine ceza verecekler bana ama önemli değil. Fatih Terim olayında Şekip Bey dedi ki, "Tazminat ödenirse olayın takipçisi olacağız."! Fatih Terim'i sokağa atıyorsunuz, sonra parayı ödemeyeceğim. Çocuk oyuncağı değil bu. Ödemeyeceğim, konuşacağım falan yok. Türkiye'de hiç antrenör yok mu? 4 maç ne demek? Getirdiğin adamı 4 maç için mi getirdin? Getirdiysen o da yanlış. Bu senenin ismi Lefter olsun dedik, yazı gönderdik. Yapın Lefter'i, seneye de İlhan beyi yapın. Neden yapmıyorsunuz? Bundan sonra ben ceza almam haberiniz olsun. Ben 19 senedir başkanlık yaptım, kimlerle başkanlık yaptım geldim gittim."
    1. 08 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:49
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